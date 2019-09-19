Необходимость опрессовок отпадет, если в России сделают как в Дании

Posted 19 сентября 2019, 07:30
Published 19 сентября 2019, 07:30
Modified 20 октября 2022, 03:32
Updated 20 октября 2022, 03:32
Что это такое? Это способ для определения диагностики участка трубопровода.
«Методов определения целостности трубы как минимум пять. Диагностика может быть электрозвуковая, магнитная, намагниченными токами и другая. Из них пять - признаны действующими в нашей стране. И ни одна из них не дает стопроцентного результата. Поэтому с точки зрения здравого смысла главный инженер предприятия определяет, каким методом пользоваться», - рассказывает Парвиз Абдушукуров.
Можно ли сделать так, чтобы исключить опрессовку? Все трубы подвергаются расширению при определенной температуре. Почему это происходит?
По словам Парвиза Абдушукурова, происходит из-за того, что у нас качественный отпуск тепловой энергии.
«Мы поднимаем или опускаем температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Что сделали во всем мире? Везде переходят на количественный отпуск. Это когда температуру поддерживают всегда одинаковую, а потребитель забирает нужное количество, используя индивидуальный тепловой пункт. Рано или поздно мы к этому придем. Если перейдем на количественный отпуск, если понизим параметры, соответственно отпадет необходимость в опрессовках. Как только перестанут расширяться трубы, они перестанут рваться», - считает Парвиз Абдушукуров.
Целый год сети по всей стране ремонтируют, а с началом сезона снова все начинают копать. Потому что включились, поднялась температура, и началось все рваться. Трубы рвутся при расширении.
По мнению представителя компании «Фортум», если мы перейдем на количественный отпуск тепла, то трубы будут стабильно функционировать весь сезон, поскольку в них будет поддерживаться одинаковая температура.
Абдушукуров считает, что нужно перейти на закрытую, независимую схему, тогда проблема порыва труб будет решена.
Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным. При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую сеть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя. При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре. При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя. В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют в основном качественным методом.
Образцом эффективности использования тепловой энергии, по мнению Парвиза Абдушукурова, можно назвать Данию. Там она достигнута в основном в результате развития системы централизованного теплоснабжения (ЦТ) и количественного отпуска теплоэнергии.
К середине 90-х годов доля системы ЦТ Дании составила около 60% от общего потребления тепла. К системе ЦТ подключено пятьсот тысяч установок, снабжающих теплом более 1 млн. жилых зданий и большое количество других потребителей. В результате за 15 лет потребление первичных энергоресурсов на отопление 1 кв. м. площади сократилось в два раза.
Экономичность ЦТ обусловлена низкими тепловыми потерями в распределительных сетях, благодаря созданию новых конструкций труб, в том числе пластмассовых, применению эффективной теплоизоляции трубопроводов и прогрессивных методов их укладки и эксплуатации. Это позволяет снизить температуру воды в распределительной сети до 70-85° С. Среди новых технических средств, повышающих эффективность использования тепловой энергии, в Дании повсеместно используются эффективные пластинчатые теплообменники, насосы с регулируемым электроприводом, различная автоматика контроля и регулирования расхода теплоносителя, а также индивидуальные регуляторы тепла, устанавливаемые на каждый радиатор внутри зданий.