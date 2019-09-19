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Posted 19 сентября 2019, 07:30

Published 19 сентября 2019, 07:30

Modified 20 октября 2022, 03:32

Updated 20 октября 2022, 03:32

Необходимость опрессовок отпадет, если в России сделают как в Дании

19 сентября 2019, 07:30
Сюжет
Эксклюзив
По мнению вице-президента по тепловому бизнесу ПАО «Фортум» Парвиза Абдушукурова, мы, наверное, единственная страна, где существуют опрессовки. Что это такое? Это способ для определения диагностики участка трубопровода.

Что это такое? Это способ для определения диагностики участка трубопровода.

«Методов определения целостности трубы как минимум пять. Диагностика может быть электрозвуковая, магнитная, намагниченными токами и другая. Из них пять - признаны действующими в нашей стране. И ни одна из них не дает стопроцентного результата. Поэтому с точки зрения здравого смысла главный инженер предприятия определяет, каким методом пользоваться», - рассказывает Парвиз Абдушукуров.

Можно ли сделать так, чтобы исключить опрессовку? Все трубы подвергаются расширению при определенной температуре. Почему это происходит?

По словам Парвиза Абдушукурова, происходит из-за того, что у нас качественный отпуск тепловой энергии.

«Мы поднимаем или опускаем температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Что сделали во всем мире? Везде переходят на количественный отпуск. Это когда температуру поддерживают всегда одинаковую, а потребитель забирает нужное количество, используя индивидуальный тепловой пункт. Рано или поздно мы к этому придем. Если перейдем на количественный отпуск, если понизим параметры, соответственно отпадет необходимость в опрессовках. Как только перестанут расширяться трубы, они перестанут рваться», - считает Парвиз Абдушукуров.

Целый год сети по всей стране ремонтируют, а с началом сезона снова все начинают копать. Потому что включились, поднялась температура, и началось все рваться. Трубы рвутся при расширении.

По мнению представителя компании «Фортум», если мы перейдем на количественный отпуск тепла, то трубы будут стабильно функционировать весь сезон, поскольку в них будет поддерживаться одинаковая температура.

Абдушукуров считает, что нужно перейти на закрытую, независимую схему, тогда проблема порыва труб будет решена.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным. При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую сеть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя. При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре. При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя. В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют в основном качественным методом.

Образцом эффективности использования тепловой энергии, по мнению Парвиза Абдушукурова, можно назвать Данию. Там она достигнута в основном в результате развития системы централизованного теплоснабжения (ЦТ) и количественного отпуска теплоэнергии.

К середине 90-х годов доля системы ЦТ Дании составила около 60% от общего потребления тепла. К системе ЦТ подключено пятьсот тысяч установок, снабжающих теплом более 1 млн. жилых зданий и большое количество других потребителей. В результате за 15 лет потребление первичных энергоресурсов на отопление 1 кв. м. площади сократилось в два раза.

Экономичность ЦТ обусловлена низкими тепловыми потерями в распределительных сетях, благодаря созданию новых конструкций труб, в том числе пластмассовых, применению эффективной теплоизоляции трубопроводов и прогрессивных методов их укладки и эксплуатации. Это позволяет снизить температуру воды в распределительной сети до 70-85° С. Среди новых технических средств, повышающих эффективность использования тепловой энергии, в Дании повсеместно используются эффективные пластинчатые теплообменники, насосы с регулируемым электроприводом, различная автоматика контроля и регулирования расхода теплоносителя, а также индивидуальные регуляторы тепла, устанавливаемые на каждый радиатор внутри зданий.

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