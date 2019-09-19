Необходимость опрессовок отпадет, если в России сделают как в Дании

«Мы поднимаем или опускаем температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Что сделали во всем мире? Везде переходят на количественный отпуск. Это когда температуру поддерживают всегда одинаковую, а потребитель забирает нужное количество, используя индивидуальный тепловой пункт. Рано или поздно мы к этому придем. Если перейдем на количественный отпуск, если понизим параметры, соответственно отпадет необходимость в опрессовках. Как только перестанут расширяться трубы, они перестанут рваться», - считает Парвиз Абдушукуров.