На «Энергокухне» рассказали про будущее энергетики

Российская энергетическая отрасль стоит на пороге нового цикла инвестиционной активности. В Тюмени и Челябинске «Фортум» и «Корпорацией СТС» созданы совместные предприятие, цель которых — объединить усилия двух крупных игроков региона и создать условия для развития теплоснабжения городов. Отдельное партнерство создано для качественной трансформации энергосбытового бизнеса в Челябинске.
«Российский дивизион представляет собой 20% бизнеса международной корпорации Fortum. В структуру „Фортум“ входят восемь теплоэлектростанций в ХМАО, Тюменской и Челябинской областях, а также солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии, ветропарк в Ульяновской области. Сейчас в стадии подготовки находится документация по реализации проекта в области солнечной генерации мощностью 115 мегаватт», — начал свой доклад заместитель генерального директора по операционной деятельности, главный инженер, вице-президент по тепловому бизнесу ПАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров.
По словам спикера, в настоящее время основное направление инвестиций компании связано с развитием возобновляемых источников энергии. Развитием теплового бизнеса занимаются совместные предприятия. В 2016 году компания начала строить первый в России промышленный ветропарк в Ульяновске установленной мощностью 35 МВт. Первый киловатт-час станция выдала в сеть в январе 2018 года. В 2017 году «Фортум» и РОСНАНО учреждает Фонд развития ветроэнергетики (ФВР). Доля «Фортума» в Фонде составляет 50%. В январе 2019 года ФВР сдал в эксплуатацию первый реализованный проект — Ульяновскую ВЭС-2 мощностью 50МВт.
«Мы построили в Ульяновске первый ветропарк в стране такого масштаба — 35 МВт, а по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов ВИЭ наш совместный с РОСНАНО Фонд получил право на строительство 2 ГВт ветрогенерации. Это 55% от суммарного объёма вводов ВЭС в России до 2025 года», — рассказал Парвиз Абдушукуров.
С 2018 года в Тюмени и с 2019 года в Челябинске «Фортум» совместно с «Корпорацией СТС» были созданы совместные предприятия, что позволило «Фортум» сосредоточиться на рынке электроэнергии, а в рамках СП решать иные стратегические задачи.
Представитель «Фортума» пояснил, почему компания пошла по пути создания совместных предприятий, занимающихся транспортировкой тепловой энергии.
«Система теплоснабжения города является сложным технологическим комплексом, обеспечивающим комфорт огромного количества потребителей. Сотрудничество крупных энергетических компаний региона — «Фортум» и «Корпорации СТС» позволяет эффективно решать вопросы, связанные с развитием теплосетевой инфраструктуры, улучшать качество обслуживания потребителей и надежность теплоснабжения. Вместе с партнерами мы также создали совместное предприятие по производству современных труб — «Курганский завод энергетических технологий», — уточнил Парвиз Абдушукуров.
Курганский завод — совместное предприятие, созданное на паритетной основе «Интертехэлектро» и «Фортум». Завод создан в 2019 году на территории Курганского индустриального парка. Предприятие выпускает трубы в пенополиуретановой и пенополимерминеральной изоляции.
Продукция завода позволяет сокращать сроки укладки тепловых сетей и затраты на их ремонт и обслуживание.