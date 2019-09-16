На «Энергокухне» рассказали про будущее энергетики

По словам спикера, в настоящее время основное направление инвестиций компании связано с развитием возобновляемых источников энергии. Развитием теплового бизнеса занимаются совместные предприятия. В 2016 году компания начала строить первый в России промышленный ветропарк в Ульяновске установленной мощностью 35 МВт. Первый киловатт-час станция выдала в сеть в январе 2018 года. В 2017 году «Фортум» и РОСНАНО учреждает Фонд развития ветроэнергетики (ФВР). Доля «Фортума» в Фонде составляет 50%. В январе 2019 года ФВР сдал в эксплуатацию первый реализованный проект — Ульяновскую ВЭС-2 мощностью 50МВт.