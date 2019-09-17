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В Тюменской области отремонтировали 40 из 87 километров федеральных дорог

17 сентября 2019, 12:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области в 2019 году обновили асфальт на трассах Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск и Р-254 «Иртыш» около Ишима. Всего за несколько месяцев было отремонтировано 40 км федеральных дорог.

На данных участках были укреплены обочины, нанесена новая разметка, восстановлены основные эксплуатационные свойства покрытия трасс.

Дорожные службы области в 2019 году должны привести в нормативное состояние 87 км трасс. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до 20 ноября.

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На федеральных дорогах Тюменской области до конца ноября действует несколько ограничений движения машин. С 435 по 456 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск до 30 октября перекрыты ряд участков. Ремонтные работы возле Шорохова на трассе Р-254 «Иртыш» могут продлиться до ноября. С 240 по 250 км дороги Екатеринбург – Тюмень действует реверсивное движение.

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#Новости#Дороги#Федеральная трасса#Александр Мязин#Общество
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