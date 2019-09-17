В Тюменской области отремонтировали 40 из 87 километров федеральных дорог

На федеральных дорогах Тюменской области до конца ноября действует несколько ограничений движения машин. С 435 по 456 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск до 30 октября перекрыты ряд участков. Ремонтные работы возле Шорохова на трассе Р-254 «Иртыш» могут продлиться до ноября. С 240 по 250 км дороги Екатеринбург – Тюмень действует реверсивное движение.