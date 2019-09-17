«СУП» открывает для Тюмени новые рынки

«Это выгодно, потому что предприниматели Тюмени будут иметь доступ и возможность посмотреть и понять для себя, что такое сегодня Китай, а наши эксперты помогут молодым ребятам из Тюмени вывезти продукты и услуги в Китай. В свою очередь, Тюмень от этого получит то, что в город приедут крупные предприниматели из Китая. Это потенциальные инвесторы. Это те люди, которые будут готовы вкладывать денежные средства, инвестиции в развитие экономики Тюмени, строить здесь свои производства», – пояснила Татьяна Селиверстова.