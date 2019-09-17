«СУП» открывает для Тюмени новые рынки

На форуме собрались не только молодые предприниматели из нашего региона, но и бизнесмены со всей России, а также ряда зарубежных стран. Разговоры на секциях проходили в оживленной беседе и дискуссиях.
Темы, поднимавшиеся на слете, касались партнерства между отечественными коммерсантами и их коллегами из-за границы. Более важен вопрос, как подобный формат встреч поможет для развития бизнеса и экономики в Тюменской области?
«Сегодня, коммуницируя с бизнесом Европы или Америки, мы видим, что в конкурентной борьбе Россия проигрывает. Европейские компании по своей компетентности намного выше, у них выше производительность труда. В этом отношении наша коллаборация может дать эффект. Ребятам очень интересно было бы инвестироваться в Россию и открывать свой бизнес здесь. Нам, коммуницируя с ними, повысить свою эффективность. Вот этом отношении наша взаимовыгодность отчетливо просматривается на всех площадках», – сказал вице-президент «Опора России», депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров.
По его словам, подобные площадки необходимы для создания доверия между людьми.
«Форум СУП – это создание новых связей, новых знаний, новых возможностей. СУП – это не только региональный, но и международный продукт, поскольку невозможно развивать экономику одной страны, не взаимодействуя с другими странами. Поэтому мы будем с каждым годом развивать нашу международную площадку», – заявил Омаров.
Глава Тюмени Руслан Кухарук обратил внимание на трансформацию самого форума, как он видоизменился. Также Кухарук отметил, что меняются и люди, которые ранее были просто участниками - теперь выступают как эксперты. И они могут рассказать начинающим предпринимателям про свой опыт, с каким трудностями сталкивались. Такое общение, как уверяет глава областной столицы, помогает не совершать множество ошибок при создании бизнеса.
Зампредседателя «Российского союза молодежи» Татьяна Селиверстова рассказала о сессии, на которой выступала в качестве эксперта. По ее словам, состоялось горячее обсуждение, отвечали на вопросы о том, как сегодня выводить свой бизнес в Китай, какие существуют подводные камни, как необходимо вести бизнес с китайцами, какие есть перспективные ниши для торговли в Китае, какие услуги востребованы в этой стране.
Также стало известно, что в Тюмени в скором времени откроется бизнес-инкубатор от РСМ. Селиверстова рассказала, какая польза от него будет для тюменцев.
«Это выгодно, потому что предприниматели Тюмени будут иметь доступ и возможность посмотреть и понять для себя, что такое сегодня Китай, а наши эксперты помогут молодым ребятам из Тюмени вывезти продукты и услуги в Китай. В свою очередь, Тюмень от этого получит то, что в город приедут крупные предприниматели из Китая. Это потенциальные инвесторы. Это те люди, которые будут готовы вкладывать денежные средства, инвестиции в развитие экономики Тюмени, строить здесь свои производства», – пояснила Татьяна Селиверстова.
Она уточнила, что все будет зависеть от организаторов, от правительства области: как они примут китайскую сторону и как смогут провести переговоры. По ее словам, она уверена, что это будет интересным и успешным опытом с точки зрения российско-китайских межрегиональных бизнес-отношений.
«Несомненно, они полезны. Потому что каждый присутствующий имеет доступ к уникальным знаниям и навыкам, которые дают успешные предприниматели и эксперты. Во-вторых, это очень крутая коммуникационная площадка, где предприниматели имеют возможность знакомиться с лучшими из лучших, обмениваться контактами и в последующем вести совместный бизнес», – рассказала о пользе форума «Слет успешных предпринимателей» Татьяна Селиверстова.
На форум приезжают иностранные бизнесмены с уже готовыми идеями и предложениями. Так советник совета директоров Sattva Group Шаран Сукрит. Он курирует производство нано-текстиля, а именно специально пропитанной ткани, которая становится влагостойкой и антибактериальной. В ней ни жарко, ни холодно. Она абсолютно не пропускает запахи и любые жидкости.
Ему интересно, чтобы такая технология была внедрена в Тюменской области. Он готов к сотрудничеству с молодыми предпринимателями.