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Расходы бюджета Тюмени за первое полугодие превысили доходы

17 сентября 2019, 09:32
Фото: 1Mi
По итогам первого полугодия расходы в Тюмени из бюджета города составили 12,038 млрд рублей, при этом доходы - 11,957 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет менее 1% от расходов.
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Бюджет

Об этом сообщается на сайте городской думы. Там же подчеркивается, что бюджет региона по итогам первого полугодия исполнен с профицитом в 43,7 млрд рублей. Доходы составляют 112,5 млрд рублей, расходы — 68,8 млрд рублей.

Более 931 млн рублей потратят в период с 2019 по 2024 годы на формирование современной городской среды в Тюмени, 86 млн рублей на комплексную застройку в 2018–2023 годах.

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При этом муниципальная программа по развитию здравоохранения, запланированная на 2015-2020 годы, приостановлена, так как муниципалитет передал все полномочия по оказанию первой медико-санитарной помощи в медучреждениях муниципальной системы здравоохранения Тюмени на региональный уровень.

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