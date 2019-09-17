Расходы бюджета Тюмени за первое полугодие превысили доходы

Об этом сообщается на сайте городской думы. Там же подчеркивается, что бюджет региона по итогам первого полугодия исполнен с профицитом в 43,7 млрд рублей. Доходы составляют 112,5 млрд рублей, расходы — 68,8 млрд рублей.
Более 931 млн рублей потратят в период с 2019 по 2024 годы на формирование современной городской среды в Тюмени, 86 млн рублей на комплексную застройку в 2018–2023 годах.
При этом муниципальная программа по развитию здравоохранения, запланированная на 2015-2020 годы, приостановлена, так как муниципалитет передал все полномочия по оказанию первой медико-санитарной помощи в медучреждениях муниципальной системы здравоохранения Тюмени на региональный уровень.