Расходы бюджета Тюмени за первое полугодие превысили доходы

При этом муниципальная программа по развитию здравоохранения, запланированная на 2015-2020 годы, приостановлена, так как муниципалитет передал все полномочия по оказанию первой медико-санитарной помощи в медучреждениях муниципальной системы здравоохранения Тюмени на региональный уровень.