Миллиардные долги: какие суммы фигурировали в тюменском арбитраже в августе?

«Нью Петрол Тюмень» vs АНПЗ-Продукт
В середине августа представитель сети «Нового потока» направил гражданский иск на дистрибьютора Антипинского НПЗ. Истец требует взыскать с ответчика 4,5 млрд рублей за договор поставки от 28 июня 2018 года и пользование чужими деньгами.
Тюменский арбитраж принял дело к производству и назначил предварительное заседание на 10 сентября.
«Нью Петрол Тюмень» имеет собственную сеть из 29 АЗС в Тюменской и Курганской областях. Ее хочет обанкротить кредитор Антипинского НПЗ Московский кредитный банк. Суд рассматривает это заявление.
Этот же банк пытается обанкротить и АНПЗ-Продукт.
«Газпромнефть-Ямал» vs «Торговый дилер «Завод нефтегазового оборудования»
Это дело не сдвинулось с мертвой точки. Здесь суд постановил устранить неполадки до 24 сентября. Истец не представил документы, которые подтверждали бы уплату госпошлины.
Сама претензия касается 204,8 млн рублей. Эту сумму требует истец с ответчика за уплату некачественного товара, а также 200 тысяч рублей госпошлины.
«Газпромнефть-Ямал» ранее именовался «Газпром нефть Новый Порт». Расположено в Салехарде. Является «дочкой» «Газпром нефть». На официальном сайте указано, что в задачи входит создание инфраструктуры по добыче и отгрузке углеводородов с Новопортовского месторождения. Нефть доставляется до побережья по напорному нефтепроводу протяженностью более 100 км и мощностью 8,9 млн тонн в год.
«Завод нефтегазового оборудования» находится в Омске и производит запорную арматуру и соединительные детали трубопровода для газовой и нефтяной отрасли.
ПК «Молоко» vs «Турай»
Истец пытался взыскать с ответчика 154,8 млн рублей за исполнение обязательств по договорам займа, но пока что не вышло. Арбитражный суд Тюменской области вернул заявление, так как заявитель не приложил доказательства уплаты государственной пошлины. ПК «Молоко» просила отсрочить подобную уплату, но суд не удовлетворил ходатайство.
ПК «Молоко» расположено в Нижней Тавде. Специализируется на изготовлении молочной продукции.
«Турай» также из Тюменской области. Занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
«Сибтэк» vs «Комтэк»
С исковым заявлением «Сибтэк» обратился в Арбитражный суд Тюменской области 13 августа. Через суд фирма хочет взыскать с «Комтэк» 104,4 млн рублей основного долга по договору поставки нефтепродуктов от 21 сентября 2017 года.
Через три дня арбитраж назначил предварительное судебное заседание на 9 сентября.
Обе компании базируются в ХМАО-Югре и занимаются оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
ГКУ ТО «Управление капитального строительства» vs Росимущество в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Истец обратился в суд в предпоследний день лета. Хочет вернуть долги с ответчика в размере 98,5 млн рублей. В начале сентября суд принял к производству заявление. Третьими лицами к делу привлекли областную нацгвардию и департамент имущественных отношений.