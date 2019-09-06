Миллиардные долги: какие суммы фигурировали в тюменском арбитраже в августе?

«Газпромнефть-Ямал» ранее именовался «Газпром нефть Новый Порт». Расположено в Салехарде. Является «дочкой» «Газпром нефть». На официальном сайте указано, что в задачи входит создание инфраструктуры по добыче и отгрузке углеводородов с Новопортовского месторождения. Нефть доставляется до побережья по напорному нефтепроводу протяженностью более 100 км и мощностью 8,9 млн тонн в год.