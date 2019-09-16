В отличие от Норвегии, в РФ владельцы электромобилей пока имеют меньшие преференции

«Правительство Норвегии поддерживает электромобили. Для владельцев электрокаров существуют налоговые и иные льготы. Поэтому доля такого транспорта с каждым годом увеличивается, вытесняя автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Хочу отметить, что большой парк электромобилей позволит в перспективе использовать его для балансировки энергосистемы, ведь когда электромобиль стоит на парковке, он является накопителем электроэнергии, которая может быть частично отдана обратно в сеть в пиковые часы потребления энергосистемы. В Северной Европе корпорация Fortum является одним из крупнейших поставщиком услуг по зарядке электромобилей. Если говорить про Россию, то пока число электромобилей у нас незначительно. Когда в стране появятся экономические предпосылки к росту парка электромобилей — „Фортум“ в числе других игроков, конечно, будет рассматривать возможности по развитию в этом направлении», — прокомментировал Анатолий Трухин, директор по перспективным проектам и анализу рынков ПАО «Фортум».