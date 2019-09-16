В отличие от Норвегии, в РФ владельцы электромобилей пока имеют меньшие преференции

Норвегия — мировой лидер в использовании электромобилей. Власти страны хотят полностью перейти на них к 2025 году. В марте 2019 года продажи новых электромобилей в стране достигли 58,9%. В Великобритании эта цифра составила 0,9%. Fortum Charge& Drive имеет более 1800 станций подзарядки в Норвегии и является крупнейшим в Северном регионе оператором зарядки электромобилей.
Популярность электромобилей привела к тому, что зарядок для авто не хватает, и их владельцам приходится какое-то время проводить в очереди даже при том, что скорость зарядки на станциях достигает уже двадцати минут.
«Наш город» попросил представителя «Фортум» прокомментировать проект строительства зарядных станций в Северной Европе и перспективах участия компании в подобном проекте в России.
«Правительство Норвегии поддерживает электромобили. Для владельцев электрокаров существуют налоговые и иные льготы. Поэтому доля такого транспорта с каждым годом увеличивается, вытесняя автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Хочу отметить, что большой парк электромобилей позволит в перспективе использовать его для балансировки энергосистемы, ведь когда электромобиль стоит на парковке, он является накопителем электроэнергии, которая может быть частично отдана обратно в сеть в пиковые часы потребления энергосистемы. В Северной Европе корпорация Fortum является одним из крупнейших поставщиком услуг по зарядке электромобилей. Если говорить про Россию, то пока число электромобилей у нас незначительно. Когда в стране появятся экономические предпосылки к росту парка электромобилей — „Фортум“ в числе других игроков, конечно, будет рассматривать возможности по развитию в этом направлении», — прокомментировал Анатолий Трухин, директор по перспективным проектам и анализу рынков ПАО «Фортум».
Возможность проехать по выделенной полосе общественного транспорта — это один из стимулов, которые норвежское правительство предлагает владельцам электромобилей. Также среди преимуществ — скидка на дорожные сборы, льготы по НДС для электромобилей. Высокая стоимость бензина (более чем в 2 раза выше, чем в России) также является серьезным стимулом для приобретения электромобиля.
Конкурируют между собой и продавцы электричества и услуг для авто. Например, любой, кто имеет энергетическое соглашение с Fortum, может получить скидку на зарядку электромобиля при условии, что оплата за электричество для автомобиля и жилья проводится по одному и тому же счету в мобильном приложении.
Для справки: Jaguar в 2017 году продал в Норвегии 299 автомобилей. В октябре 2018 года электрический Jaguar I-PACE был продан в количестве 3000.