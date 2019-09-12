В Тобольске начали бетонирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта

Строители уже приступили к бетонированию взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 2,4 км, а ширина - 45 метров. После окончания всех запланированных работ аэропорт сможет принимать такие воздушные суда, как Boeing 737–800, Ту -204/214 и Airbus A 321, рассказали в городской администрации.