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В Тобольске начали бетонирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта

12 сентября 2019, 05:39
Фото: 1Mi
В городе Тобольске построили два завода по производству бетона, в ближайшее время откроется еще один. Все это необходимо для строительства нового аэропорта.

Строители уже приступили к бетонированию взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 2,4 км, а ширина - 45 метров. После окончания всех запланированных работ аэропорт сможет принимать такие воздушные суда, как Boeing 737–800, Ту -204/214 и Airbus A 321, рассказали в городской администрации.

Там также добавили, что взлетно-посадочная полоса строится по специальной технологии. Ее основание состоит из геотекстиля, изготовленного из полипропилена. Данный материал хорошо отводит воду.

Над ним будет 2,2 метра песчаной смеси, сверху - 40 см щебня, а уже над ним бетон, который зальют в два слоя по 18 и 40 сантиметров толщиной.

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Помимо этого продолжаются работы по проектированию аэровокзала. Ожидается, что объект сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

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