В Тобольске начали бетонирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта

Строители уже приступили к бетонированию взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 2,4 км, а ширина - 45 метров. После окончания всех запланированных работ аэропорт сможет принимать такие воздушные суда, как Boeing 737–800, Ту -204/214 и Airbus A 321, рассказали в городской администрации.
Там также добавили, что взлетно-посадочная полоса строится по специальной технологии. Ее основание состоит из геотекстиля, изготовленного из полипропилена. Данный материал хорошо отводит воду.
Над ним будет 2,2 метра песчаной смеси, сверху - 40 см щебня, а уже над ним бетон, который зальют в два слоя по 18 и 40 сантиметров толщиной.
Помимо этого продолжаются работы по проектированию аэровокзала. Ожидается, что объект сдадут в эксплуатацию в 2020 году.