В Тюмень доставлены саженцы ели для благоустройства городского сквера

В сквере идут работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках, а также устанавливается входная группа. Затем рабочие займутся высадкой зеленых насаждений- 20 саженцев крупноразмерной ели, которые были доставлены из пермского приемника.
Проект сквера на центральной аллее предполагает установку мемориала в честь тружеников тыла, состоящий из 27 стел с надписью «Мы победили» и монумент Якову Неумоеву, почетному гражданину города и Герою Советского Союза. Памятники изготовят в художественном фонде Екатеринбурга.