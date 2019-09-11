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В Тюмень доставлены саженцы ели для благоустройства городского сквера

11 сентября 2019, 01:02
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени идет благоустройство сквера Якова Неумоева, который находится рядом с Выставочным залом.

В сквере идут работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках, а также устанавливается входная группа. Затем рабочие займутся высадкой зеленых насаждений- 20 саженцев крупноразмерной ели, которые были доставлены из пермского приемника.

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Проект сквера на центральной аллее предполагает установку мемориала в честь тружеников тыла, состоящий из 27 стел с надписью «Мы победили» и монумент Якову Неумоеву, почетному гражданину города и Герою Советского Союза. Памятники изготовят в художественном фонде Екатеринбурга.

#Новости#Благоустройство#Общество#Тюмень#Юрий Норицын
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