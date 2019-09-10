Аэропорт в Тобольске поможет привлечь туристов

По его словам, «СИБУР» планирует ввести взлетно-посадочную полосу в рамках строительства аэропорта в Тобольске до конца 2019 года. Что же касается аэропортового комплекса, то его возведение запланировано на 2020 год. После завершения строительства город сможет принимать авиалайнеры гражданской авиации, такие как Airbus А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.
Аэропорт возведут на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Алексей Козлов считает, что после его сдачи в эксплуатацию повысится туристический потенциал города.
Мы надеемся, что аэропорт вернет привлекательность с логистический точки зрения. Мы ожидаем большое количество туристов. Поможем региону сформировать какие-то пакеты выходного дня,заявил Алексей Козлов.
Подъездную дорогу к аэропорту построят за счет средств регионального бюджета, также в ближайших планах привести в порядок участок дороги Тюмень-Вагай. Радионавигационное оборудование для аэропорта приобретут за счет федеральных средств.
Информация о том, что в Тобольске начнет функционировать собственный аэропорт появилась в 2013 году, когда Президент страны Владимир Путин поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе.