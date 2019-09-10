Аэропорт в Тобольске поможет привлечь туристов

По его словам, «СИБУР» планирует ввести взлетно-посадочную полосу в рамках строительства аэропорта в Тобольске до конца 2019 года. Что же касается аэропортового комплекса, то его возведение запланировано на 2020 год. После завершения строительства город сможет принимать авиалайнеры гражданской авиации, такие как Airbus А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.