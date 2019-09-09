На Ямской второй раз за месяц горел частный дом

Отмечается, что пожар распространился на площади 32 квадратных метров. Около 14:28 на место инцидента прибыли спасатели, всего было задействовано пять единиц спецтехники. Около 16:09 пожарным удалось справиться со стихией. Здание было расселено и в момент ЧП в нём никто не проживал. Пострадавших нет.