Одноклассники запустили «Новости региона»

Локальные новости будут появляться в ленте «Рекомендации» соцсети с высоким приоритетом для тех пользователей, кому интересны события их города или региона: как в общей ленте, так и с пометкой «Новости региона». В основе работы нового сервиса лежат машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, для какого региона будет интересна новость, и персонализирует ленту под читателя.