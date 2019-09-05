В Одноклассниках прошел образовательный проект против оскорбительных слов

Цель проекта — объяснить пользователям, как наша речь и слова, которые мы в ней используем, влияют на восприятие окружающих людей и явлений. В течение месяца в группе издания два раза в неделю появлялись карточки, которые объясняли, какие слова в повседневной речи лучше использовать, чтобы никого не обижать. Итогом спецпроекта стал тест, который закрепил знания пользователей о корректной лексике. Ликбез в ОК стал частью большого проекта «Таких дел» — «Мы так не говорим» — глоссария корректной лексики.