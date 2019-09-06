В регионе заключено более 450 договоров на покупку квартир через эскроу-счета

Между тем в 42% регионов до сих пор отсутствуют продажи по данной системе. Всего в РФ (по данным на 26 августа) было открыто более 10 тыс. данных счетов, а общий остаток средств на них составил 30 млрд рублей. В Лидерах – Москва и Санкт-Петербург. Общий объем рынка новостроек реализуемых по данной схеме не превышает 6%.