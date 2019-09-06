В регионе заключено более 450 договоров на покупку квартир через эскроу-счета

За два месяца через эскроу-счета заключено 13 кредитных договоров на сумму 3,5 млрд рублей. Застройщики продолжают вкладывать деньги в новостройки Тюмени. По данным ЦБ РФ, область заняла 6 место в общем рейтинге регионов по количеству и объему заключенных договоров. В среднем по стране около 30% застройщиков перешли на новую схему реализации проектов, сообщает ГУС Тюменской области.
Данные счета являются специальными. На них учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств. Эксперты отмечают, что нововведение должно снизить число дольщиков, которые могут быть обмануты в ходе строительства жилых домов и гарантировать выплаты в случае расторжения сделки.
Между тем в 42% регионов до сих пор отсутствуют продажи по данной системе. Всего в РФ (по данным на 26 августа) было открыто более 10 тыс. данных счетов, а общий остаток средств на них составил 30 млрд рублей. В Лидерах – Москва и Санкт-Петербург. Общий объем рынка новостроек реализуемых по данной схеме не превышает 6%.