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Posted 15 августа 2019, 05:05

Published 15 августа 2019, 05:05

Modified 19 августа, 16:31

Updated 19 августа, 16:31

Лже-соцработник выманил у тюменского пенсионера 10 тыс. рублей

Лже-соцработник выманил у тюменского пенсионера 10 тыс. рублей

15 августа 2019, 05:05
Фото: 1Mi.
В полицию города Тюмени обратился 78-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенника, который под предлогом продажи путевки в один из санаториев похитил у него 10 тыс. рублей.

По словам пенсионера, к нему в квартиру, расположенную на улице Широтная в Тюмени позвонил неизвестный, который представился сотрудником социальной службы населения. Молодой человек рассказал пожилому мужчине, что тот может приобрести путевку в один из местных санаториев по льготной цене. По словам мошенника, заплатить было необходимо лишь часть суммы, остальное якобы берет на себя социальная организация.

Пенсионер заинтересовался предложением и передал молодому человеку 10 тыс. рублей, после чего последний ушел. О том, что его обманули, пожилой мужчина понял лишь спустя несколько часов. Потерпевший обратился в городскую полицию.

Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 27-летний житель города Тюмени. Он признался в содеянном. За совершенное преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Пенсионеры
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