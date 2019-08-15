Лже-соцработник выманил у тюменского пенсионера 10 тыс. рублей

Posted 15 августа 2019, 05:05
Published 15 августа 2019, 05:05
Modified 19 августа, 16:31
Updated 19 августа, 16:31
По словам пенсионера, к нему в квартиру, расположенную на улице Широтная в Тюмени позвонил неизвестный, который представился сотрудником социальной службы населения. Молодой человек рассказал пожилому мужчине, что тот может приобрести путевку в один из местных санаториев по льготной цене. По словам мошенника, заплатить было необходимо лишь часть суммы, остальное якобы берет на себя социальная организация.
Пенсионер заинтересовался предложением и передал молодому человеку 10 тыс. рублей, после чего последний ушел. О том, что его обманули, пожилой мужчина понял лишь спустя несколько часов. Потерпевший обратился в городскую полицию.
Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 27-летний житель города Тюмени. Он признался в содеянном. За совершенное преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.