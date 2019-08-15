Лже-соцработник выманил у тюменского пенсионера 10 тыс. рублей

По словам пенсионера, к нему в квартиру, расположенную на улице Широтная в Тюмени позвонил неизвестный, который представился сотрудником социальной службы населения. Молодой человек рассказал пожилому мужчине, что тот может приобрести путевку в один из местных санаториев по льготной цене. По словам мошенника, заплатить было необходимо лишь часть суммы, остальное якобы берет на себя социальная организация.