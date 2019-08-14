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Posted 14 августа 2019, 04:23

Published 14 августа 2019, 04:23

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

Тюменского застройщика оштрафовали на 200 тыс. рублей

Тюменского застройщика оштрафовали на 200 тыс. рублей

14 августа 2019, 04:23
Фото: 1Mi.
Компанию «ЭкоДом Продакшн» в очередной раз оштрафовали за нарушения. Крупный застройщик скрыл информацию о ходе строительства от дольщиков.

Застройщики, которые привлекают деньги участников долевого строительства, обязаны выкладывать в свободный доступ информацию о ходе строительства. Кроме того, такие компании не должны скрывать от покупателей разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектную декларация, а также фотографии строящихся домов.

В прокуратуре Тюменской области пояснили, что на момент проверки такой информации от компании не было на специализированном интернет-ресурсе. В связи с этим надзорное ведомство возбудило в отношении организации административное дело. По результатам рассмотрения которого Главное управление строительства Тюменской области оштрафовало «ЭкоДом Продакшн», которая занимается строительством малоэтажных домов в районе совхоза «Плодовый» в Тюмени, на 200 тыс. рублей.

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