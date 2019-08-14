Тюменского застройщика оштрафовали на 200 тыс. рублей

Posted 14 августа 2019, 04:23
Published 14 августа 2019, 04:23
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
Застройщики, которые привлекают деньги участников долевого строительства, обязаны выкладывать в свободный доступ информацию о ходе строительства. Кроме того, такие компании не должны скрывать от покупателей разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектную декларация, а также фотографии строящихся домов.
В прокуратуре Тюменской области пояснили, что на момент проверки такой информации от компании не было на специализированном интернет-ресурсе. В связи с этим надзорное ведомство возбудило в отношении организации административное дело. По результатам рассмотрения которого Главное управление строительства Тюменской области оштрафовало «ЭкоДом Продакшн», которая занимается строительством малоэтажных домов в районе совхоза «Плодовый» в Тюмени, на 200 тыс. рублей.