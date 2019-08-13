В Югре построят перинатальный центр за 18 млрд рублей

Posted 13 августа 2019, 05:10
Published 13 августа 2019, 05:10
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Возведением перинатального центра займется компания «ВИС Инфраструктура», которая будет получат средства на строительство до 2025 года. В 2016 году организация получила 2 млрд рублей, до конца сентября текущего года она получит еще 4,2 млрд рублей.
После того, как перинатальный центр введут в эксплуатацию, компания получит еще 4,6 млрд рублей в качестве субсидии. Помимо этого «ВИС Инфраструктура» выплатят средства для погашения кредитных займов застройщика, которые тот брал для реализации проекта. Сумма составит еще 6,3 млрд рублей.
О строительстве перинатального центра в Сургуте заговорили еще в 2014 году. Тогда сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в 2017 году, а на строительство потратят около 9 млрд рублей.