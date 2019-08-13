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Posted 13 августа 2019, 05:10

Published 13 августа 2019, 05:10

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

В Югре построят перинатальный центр за 18 млрд рублей

В Югре построят перинатальный центр за 18 млрд рублей

13 августа 2019, 05:10
Фото: 1Mi.
Сюжет
Югра
На строительство перинатального центра в Сургуте власти Югры выделят 18 млрд рублей. Объект должны были сдать в 2017 году, изначальная стоимость работ не превышала 9 млрд рублей.

Возведением перинатального центра займется компания «ВИС Инфраструктура», которая будет получат средства на строительство до 2025 года. В 2016 году организация получила 2 млрд рублей, до конца сентября текущего года она получит еще 4,2 млрд рублей.

После того, как перинатальный центр введут в эксплуатацию, компания получит еще 4,6 млрд рублей в качестве субсидии. Помимо этого «ВИС Инфраструктура» выплатят средства для погашения кредитных займов застройщика, которые тот брал для реализации проекта. Сумма составит еще 6,3 млрд рублей.

О строительстве перинатального центра в Сургуте заговорили еще в 2014 году. Тогда сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в 2017 году, а на строительство потратят около 9 млрд рублей.

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