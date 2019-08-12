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Posted 12 августа 2019, 05:55

Published 12 августа 2019, 05:55

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Тюменец неделю пролежал в больнице из-за солнечного ожога

Тюменец неделю пролежал в больнице из-за солнечного ожога

12 августа 2019, 05:55
Фото: 1Mi.
Три десятка тюменцев обратились за помощью к медикам в июне и июле из-за солнечных ожогов. Одного из пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение «Областной клинической больницы №1» с ожогом второй степени, в стационаре мужчина провел неделю.

По словам специалистов, чтобы избежать солнечных ожогов дневные часы (с 12 до 16 часов) лучше не проводить на улице, а отдыхать в помещении. Также в правилах нахождения на солнце сказано, что выходя на улицу в солнечные дни лучше отдать предпочтение одежде свободного кроя из натуральных материалов. Помимо этого обязательны солнцезащитные очки, головной убор и солнцезащитные средства.

Если солнечного ожога не удалось избежать, необходимо охладить место ожога прохладной водой или противоожоговым аэрозолем. После чего нужно принять нестероидный противовоспалительный или антигистаминный препарат. При необходимости - обратиться к врачу.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#ОКБ №1
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