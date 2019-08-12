Тюменец неделю пролежал в больнице из-за солнечного ожога

Posted 12 августа 2019, 05:55
Published 12 августа 2019, 05:55
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
По словам специалистов, чтобы избежать солнечных ожогов дневные часы (с 12 до 16 часов) лучше не проводить на улице, а отдыхать в помещении. Также в правилах нахождения на солнце сказано, что выходя на улицу в солнечные дни лучше отдать предпочтение одежде свободного кроя из натуральных материалов. Помимо этого обязательны солнцезащитные очки, головной убор и солнцезащитные средства.
Если солнечного ожога не удалось избежать, необходимо охладить место ожога прохладной водой или противоожоговым аэрозолем. После чего нужно принять нестероидный противовоспалительный или антигистаминный препарат. При необходимости - обратиться к врачу.