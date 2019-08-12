Тюменец неделю пролежал в больнице из-за солнечного ожога

По словам специалистов, чтобы избежать солнечных ожогов дневные часы (с 12 до 16 часов) лучше не проводить на улице, а отдыхать в помещении. Также в правилах нахождения на солнце сказано, что выходя на улицу в солнечные дни лучше отдать предпочтение одежде свободного кроя из натуральных материалов. Помимо этого обязательны солнцезащитные очки, головной убор и солнцезащитные средства.