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Posted 11 августа 2019, 05:00

Published 11 августа 2019, 05:00

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Пожилая тюменка решила перейти дорогу на красный свет и попала под грузовик

Пожилая тюменка решила перейти дорогу на красный свет и попала под грузовик

11 августа 2019, 05:00
Фото: 1Mi.
Сюжет
Жертвы ДТП
В Тюмени произошло ДТП с наездом на пешехода. Под колеса многотонного грузовика чуть не попала пожилая женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе.

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель грузовика вовремя заметил пешехода и почти сумел остановить большегруз.

Удар был несильный, но женщина упала спиной на дорогу и ей понадобилась помощь медиков. Ее госпитализировали в ОКБ № 2. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Дополнено 12.08.2019: В редакцию «Нашего города» обратился человек, который представился внуком пострадавшей в ДТП. По его мнению, бабушка переходила дорогу на зеленый свет светофора. Об этом она сообщила ему в больнице.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Наезд на пешехода
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