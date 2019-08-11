Пожилая тюменка решила перейти дорогу на красный свет и попала под грузовик

Posted 11 августа 2019, 05:00
Published 11 августа 2019, 05:00
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель грузовика вовремя заметил пешехода и почти сумел остановить большегруз.
Удар был несильный, но женщина упала спиной на дорогу и ей понадобилась помощь медиков. Ее госпитализировали в ОКБ № 2. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Дополнено 12.08.2019: В редакцию «Нашего города» обратился человек, который представился внуком пострадавшей в ДТП. По его мнению, бабушка переходила дорогу на зеленый свет светофора. Об этом она сообщила ему в больнице.