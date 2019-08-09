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Posted 9 августа 2019, 04:38

Published 9 августа 2019, 04:38

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Пришла пьяная и не дала поспать: житель Увата сломал нос своей жене

Пришла пьяная и не дала поспать: житель Увата сломал нос своей жене

9 августа 2019, 04:38
Фото: 1Mi.
Ближайшие два года житель Увата может провести в тюрьме за то, что напал на свою жену и сломал ей нос.

Из материалов уголовного дела следует, что 34-летняя жительница Уватского района обратилась в полицию после избиения мужа. Как позже выяснилось, она вернулась домой из гостей в нетрезвом состоянии.

Войдя в квартиру она обнаружила мужа спящим, при этом в жилище был бардак, который возмутил женщину. Она разбудила мужа и стала выказать ему свое недовольство. Такое поведение нетрезвой супруги рассердило мужчину, он вступил с ней в словесную перепалку.

В ходе конфликта мужчина пустил в ход кулаки, он ударил свою супругу, тем самым нанеся ей многочисленные ушибы и перелом носа.

В отношении супруга пострадавшей возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Побои#Уватский район#Уват
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