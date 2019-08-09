Пришла пьяная и не дала поспать: житель Увата сломал нос своей жене

Войдя в квартиру она обнаружила мужа спящим, при этом в жилище был бардак, который возмутил женщину. Она разбудила мужа и стала выказать ему свое недовольство. Такое поведение нетрезвой супруги рассердило мужчину, он вступил с ней в словесную перепалку.