Пришла пьяная и не дала поспать: житель Увата сломал нос своей жене

Posted 9 августа 2019, 04:38
Published 9 августа 2019, 04:38
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Из материалов уголовного дела следует, что 34-летняя жительница Уватского района обратилась в полицию после избиения мужа. Как позже выяснилось, она вернулась домой из гостей в нетрезвом состоянии.
Войдя в квартиру она обнаружила мужа спящим, при этом в жилище был бардак, который возмутил женщину. Она разбудила мужа и стала выказать ему свое недовольство. Такое поведение нетрезвой супруги рассердило мужчину, он вступил с ней в словесную перепалку.
В ходе конфликта мужчина пустил в ход кулаки, он ударил свою супругу, тем самым нанеся ей многочисленные ушибы и перелом носа.
В отношении супруга пострадавшей возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».