В Сургуте подросток с пистолетом и в маске пришел в детский сад

По словам сотрудников полиции, в любом подобном случае вызов правоохранителей является необходимостью, так как неизвестно, что скрывается за подобной «шалостью» и какие могут быть намерения у людей, которые предлагают подходят к детским садам и предлагают ребятам сладости.