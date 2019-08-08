В Сургуте подросток с пистолетом и в маске пришел в детский сад

Posted 8 августа 2019, 06:11
Published 8 августа 2019, 06:11
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
К воспитанникам дошкольного учреждения подошел неизвестный человек в маске и с пистолетом в руках, он предложил гулявшим на улице детям подойти к нему за конфеткой.
Воспитательница, заметив странного человека, увела детей и сообщила о случившемся руководству. Позднее выяснилось, что неизвестным человеком в маске оказался подросток, а пистолет в его руках был игрушечным.
По словам сотрудников полиции, в любом подобном случае вызов правоохранителей является необходимостью, так как неизвестно, что скрывается за подобной «шалостью» и какие могут быть намерения у людей, которые предлагают подходят к детским садам и предлагают ребятам сладости.
При этом в полиции города не смогли ответить на вопрос о том, какое наказание грозит за подобные «развлечения», пояснив, что каждый отдельный случай требует отдельного разбирательства.