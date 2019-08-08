На образование, экологию и ЖКХ в Тюменской области потратят около 200 млрд рублей

Posted 8 августа 2019, 07:05
Published 8 августа 2019, 07:05
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Финансируется каждая программа при помощи областного и федерального бюджетов.
Всего в период 2019-2025 годов на программу «Недропользование и охрана окружающей среды» будет выделено 4,4 млрд рублей.
В целях программы доведение доли обезвреженных и утилизированных отходов до 85,6%.
За этот же промежуток времени на развитие жилищного строительства власти выделят в общей сложности порядка 29 млрд рублей. Ожидается, что через шесть лет объем строительства жилья увеличится до 2,2 млн квадратов в год, а доля ввода малоэтажек составит 40% от общего объема.
При этом 1,3 млн кв. м жилья было введено в Тюменской области в 2018 году.
Почти 160,9 млрд рублей направят на развитие образования и науки в регионе. Из них 653,6 млн рублей из федерального бюджета.