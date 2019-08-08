На образование, экологию и ЖКХ в Тюменской области потратят около 200 млрд рублей

За этот же промежуток времени на развитие жилищного строительства власти выделят в общей сложности порядка 29 млрд рублей. Ожидается, что через шесть лет объем строительства жилья увеличится до 2,2 млн квадратов в год, а доля ввода малоэтажек составит 40% от общего объема.