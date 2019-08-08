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Posted 8 августа 2019, 07:05

Published 8 августа 2019, 07:05

Modified 19 августа, 16:25

Updated 19 августа, 16:25

На образование, экологию и ЖКХ в Тюменской области потратят около 200 млрд рублей

На образование, экологию и ЖКХ в Тюменской области потратят около 200 млрд рублей

8 августа 2019, 07:05
Фото: 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
На развитие образования, экологии и ЖКХ в Тюменской области потратят около 200 млрд рублей. Для этого губернатор Александр Моор подписал постановления о внесении изменений соответствующих поправок.

Финансируется каждая программа при помощи областного и федерального бюджетов.

Всего в период 2019-2025 годов на программу «Недропользование и охрана окружающей среды» будет выделено 4,4 млрд рублей.

В целях программы доведение доли обезвреженных и утилизированных отходов до 85,6%.

За этот же промежуток времени на развитие жилищного строительства власти выделят в общей сложности порядка 29 млрд рублей. Ожидается, что через шесть лет объем строительства жилья увеличится до 2,2 млн квадратов в год, а доля ввода малоэтажек составит 40% от общего объема.

При этом 1,3 млн кв. м жилья было введено в Тюменской области в 2018 году.

Почти 160,9 млрд рублей направят на развитие образования и науки в регионе. Из них 653,6 млн рублей из федерального бюджета.

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#Радик Енчу#Общество#Тюмень#Эксклюзив#Новости#Образование#Деньги#Экология#Александр Моор#Губернатор#ЖКХ
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