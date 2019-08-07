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Posted 7 августа 2019, 04:36

Published 7 августа 2019, 04:36

Modified 19 августа, 16:23

Updated 19 августа, 16:23

В Тюменской области продолжают фиксировать нарушения в сфере ЖКХ

В Тюменской области продолжают фиксировать нарушения в сфере ЖКХ

7 августа 2019, 04:36
Фото: 1Mi.
Всего за шесть месяцев в Тюменской области прокуроры выявили в сфере ЖКХ 1685 нарушений закона.

К дисциплинарной ответственности привлекли 358 должностных лиц, к административной - 79, также было возбуждено 11 уголовных дел.

Одно из уголовных дел было возбуждено в отношении гендиректора управляющей компании ООО "Сервис", который, по данным прокуратуры, в 2016–2018 годах растратил порядка 2 млн рублей, которые поступили от жителей в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения.

Эти деньги так и не дошли до ресурсоснабжающей организации.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Прокуратура#Нарушения#ЖКХ
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