В Тюменской области продолжают фиксировать нарушения в сфере ЖКХ

Одно из уголовных дел было возбуждено в отношении гендиректора управляющей компании ООО "Сервис", который, по данным прокуратуры, в 2016–2018 годах растратил порядка 2 млн рублей, которые поступили от жителей в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения.