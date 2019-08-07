В Тюменской области продолжают фиксировать нарушения в сфере ЖКХ

Posted 7 августа 2019, 04:36
Published 7 августа 2019, 04:36
Modified 19 августа, 16:23
Updated 19 августа, 16:23
К дисциплинарной ответственности привлекли 358 должностных лиц, к административной - 79, также было возбуждено 11 уголовных дел.
Одно из уголовных дел было возбуждено в отношении гендиректора управляющей компании ООО "Сервис", который, по данным прокуратуры, в 2016–2018 годах растратил порядка 2 млн рублей, которые поступили от жителей в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения.
Эти деньги так и не дошли до ресурсоснабжающей организации.