У «Медицинского города» требуют 18,4 млн рублей через суд

Posted 7 августа 2019, 13:01
Published 7 августа 2019, 13:01
Modified 19 августа, 16:24
Updated 19 августа, 16:24
Сумма иска – 18,4 млн рублей. Оперативный комментарий от ТФОМС получить не удалось. Там не ответили на телефонный звонок.
Арбитраж пока никаких действий по поводу иска не предпринял.
Ранее эксперты фонда проводили внеплановую проверку в «Медицинском городе». Сообщалось, что они выявили нецелевое использование 17,6 млн рублей бюджетных средств.
А в конце июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и главного экономиста финансово-экономической службы «Медгорода». Им инкриминируют мошенничество в крупном размере. Прокуратура по результатам проверки выявила хищения на сумму 29 млн рублей.