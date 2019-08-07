nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа 2019, 13:01

Published 7 августа 2019, 13:01

Modified 19 августа, 16:24

Updated 19 августа, 16:24

У «Медицинского города» требуют 18,4 млн рублей через суд

У «Медицинского города» требуют 18,4 млн рублей через суд

7 августа 2019, 13:01
Фото: 1 MI.
Сюжет
Эксклюзив
Финансовые претензии к тюменскому «Медицинскому городу» теперь хотят решить в суде. В региональный Арбитражный суд поступило исковое заявление от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области (ТФОМС).

Сумма иска – 18,4 млн рублей. Оперативный комментарий от ТФОМС получить не удалось. Там не ответили на телефонный звонок.

Арбитраж пока никаких действий по поводу иска не предпринял.

Ранее эксперты фонда проводили внеплановую проверку в «Медицинском городе». Сообщалось, что они выявили нецелевое использование 17,6 млн рублей бюджетных средств.

А в конце июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и главного экономиста финансово-экономической службы «Медгорода». Им инкриминируют мошенничество в крупном размере. Прокуратура по результатам проверки выявила хищения на сумму 29 млн рублей.

Материалы по теме
Тюменские онкобольные заявили об отсутствии важного лекарства в «Медицинском городе»В тюменском «Медицинском городе» выявлены многочисленные нарушенияВ тюменском «Медицинском городе» прокуроры выявили хищение 29 млн рублей
#Радик Енчу#Общество#Тюмень#Эксклюзив#Новости#Медицинский город#Дела судебные#ТФОМС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика