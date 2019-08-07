У «Медицинского города» требуют 18,4 млн рублей через суд

А в конце июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и главного экономиста финансово-экономической службы «Медгорода». Им инкриминируют мошенничество в крупном размере. Прокуратура по результатам проверки выявила хищения на сумму 29 млн рублей.