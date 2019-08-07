Срывы госзакупок лекарств в России приобретает масштабный характер

На данный момент около 25% всех тендеров на покупку лекарств оказались несостоявшимися. На большинстве из них отмечено полное отсутствие заявок. Многих отпугивают референтные цены, которые введены согласно приказу Минздрава №871н. Эксперты отмечают, что расчет имеет ряд недоработок при оценки мелких и крупных заказов. В результате стоимость препаратов может отличаться в разы при закупке небольших партий лекарств.