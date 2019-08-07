Срывы госзакупок лекарств в России приобретает масштабный характер

Posted 7 августа 2019, 11:35
Published 7 августа 2019, 11:35
Modified 19 августа, 16:24
Updated 19 августа, 16:24
Общее количество сорванных госзакупок по покупке лекарств составляет 61 тыс. Основанная причина – формирование начальной цены контракта по новой методике Минздрава. Производители препаратов отказываются участвовать в закупках.
На данный момент около 25% всех тендеров на покупку лекарств оказались несостоявшимися. На большинстве из них отмечено полное отсутствие заявок. Многих отпугивают референтные цены, которые введены согласно приказу Минздрава №871н. Эксперты отмечают, что расчет имеет ряд недоработок при оценки мелких и крупных заказов. В результате стоимость препаратов может отличаться в разы при закупке небольших партий лекарств.
Около 5 тыс. несостоявшихся торгов – покупка хлорида натрия, 3 тыс. – декстроза, сообщает Коммерсантъ.