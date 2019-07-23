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Банк требует с авиакомпании Utair 156 млн рублей

23 июля 2019, 06:02
Фото: 1Mi
В отношении авиакомпании Utair подали очередной иск. На этот раз с нее требует 156 млн рублей Банк «Россия».
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Тюмень

В настоящее время подробности претензий не известны, иск пока не принят в производство. Третьими лицами по иску проходят ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Сургутнефтегазбанк», ПАО Национальный банк «Траст» и еще несколько банков.

У авиакомпании есть 12-летний кредит перед синдикатом банков, в который входит: «Сбербанк», «Россия», «Траст», «Юникредитбанк» и ряд других. Его общая сумма составляет почти 24 млрд рублей.

Руководство авиаперевозчика сейчас ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга и предлагает полностью списать этот кредит и половину семилетнего кредита перед синдикатом. Если стороны договорятся, сумма задолженности перед синдикатом составит 7,7 млрд рублей, вместо 39,1 млрд рублей.

Подобные иски в отношении перевозчика подаются уже не в первый раз, однако пока все они были отклонены.

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