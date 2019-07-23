Банк требует с авиакомпании Utair 156 млн рублей

В настоящее время подробности претензий не известны, иск пока не принят в производство. Третьими лицами по иску проходят ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Сургутнефтегазбанк», ПАО Национальный банк «Траст» и еще несколько банков.
У авиакомпании есть 12-летний кредит перед синдикатом банков, в который входит: «Сбербанк», «Россия», «Траст», «Юникредитбанк» и ряд других. Его общая сумма составляет почти 24 млрд рублей.
Руководство авиаперевозчика сейчас ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга и предлагает полностью списать этот кредит и половину семилетнего кредита перед синдикатом. Если стороны договорятся, сумма задолженности перед синдикатом составит 7,7 млрд рублей, вместо 39,1 млрд рублей.
Подобные иски в отношении перевозчика подаются уже не в первый раз, однако пока все они были отклонены.