Судья запретила СМИ освещать процесс по делу об угрозе убийством у тюменского бара

На прошедшем 18 июля заседании адвокат Муратова Александр Белоусов заявил о нарушении тайны судебного следствия и подал ходатайство на запрет освещения СМИ судебного разбирательства. Прокурор не стала возражать. На заседании судья заявила о запрете для прессы что-либо писать о ходе разбирательств до «последнего заседания суда».
Между тем отмечается, что прозвучала просьба для СМИ покинуть процесс, но это было «просто просьбой».
Закрытие судебного процесса осуществляется судебным определением. «просто так попросить выйти прессу из зала судья не может», - отмечает юрист Сергей Колосовский.
Тимура Муратова подозревают в угрозе убийством около бара «Ермолаев». Первое заседание суда состоялось 15 июля. Сразу после инцидента у бара полиция провела обыски в квартире Кышко. По словам представителей МВД, это было связано с другим уголовным делом. Следователи полагали, что преступник скрывается в квартире тюменца, но никого не нашли.