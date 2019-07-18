Судья запретила СМИ освещать процесс по делу об угрозе убийством у тюменского бара

Тимура Муратова подозревают в угрозе убийством около бара «Ермолаев». Первое заседание суда состоялось 15 июля. Сразу после инцидента у бара полиция провела обыски в квартире Кышко. По словам представителей МВД, это было связано с другим уголовным делом. Следователи полагали, что преступник скрывается в квартире тюменца, но никого не нашли.