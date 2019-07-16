«Тюмень» стартовал в ПФЛ: три забили, два пропустили, проблемы есть

Игра началась дерзко. Без осторожностей. Первыми атаковали гости, однако пробили выше ворот. Затем инициативу перехватили хозяева. И свой первый же угловой реализовали. На четвёртой минуте Антон Полюткин прыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот. Вратарь даже не шелохнулся.
Радоваться долго не пришлось. Спустя шесть минут «КамАЗ» сравнял счёт. На правом фланге позицию проиграл тюменец Семейкин, а после прострела гол в пустые ворота забил Давид Караев.
Игра на этом не успокоилась, смотрелась бодро. Это не мешало «Тюмени» и дальше проигрывать в скорости. Это привело еще к одному опасному моменту, но спас вратарь.
Опасность для ворот хозяев исходила с правого фланга. Только и приходилось, что фолить. Впрочем, свой момент они создали именно с этого края поля. Последовавший навес на пустые ворота чуть-чуть не замкнул игрок хозяев. Не хватило буквально несколько сантиметров. Игра затем притихла не несколько минут, проходила без моментов.
А за пять минут до перерыва последовал навес все с того же правого фланга. Мяч в ворота переправил Давид Дзахов. Гости побежали вперед, резервный судья подходил к кромке поля, чтобы показать, сколько минут добавлено, но тут с левого фланга в центр сместился Артур Газданов и метров с двадцати пробил. Вратарь, вроде, и видел удар, однако пропустил мяч под рукой. Так счет стал 3:1, а игроки ушли отдыхать.
Перед вторым таймом главный тренер «Тюмени» Горан Алексич заменил двух игроков. Ушли Даниил Карпов и Артем Семейкин, а вышли Георгий Бурнаш и Егор Глухов. Спустя пять минут поле покинул Давид Дзахова, заменил его Иван Яковлев.
«Тюмень» стала играть от обороны, без риска, осторожно. Инициатива отошла гостям. Они атаковали, хозяева больше стали фолить. Гости пытались, произведя замену, усилить нападение, но опасный момент после контратаки возник у «Тюмени». Вратарь выручил.
Игра затихла. Болельщики на центральной трибуне тоже не были так же активны, как в первом тайме. Игроки «Тюмени» все больше прижимались к воротам, сохраняя счет и отрыв в два мяча, но это им не помогло. На 74-й минуте дубль сделал Давид Караев.
Дальше становилось все опаснее, и три центральных защитника не помогали. Казалось, что тюменцы с каждой минутой уставали все больше и больше, а у гостей, в свою очередь, открылось второе дыхание. Даже один раз попали в перекладину.
А затем произошло что-то невероятное. Судья дал жёлтую карточку капитану Аюкину. На трибуне людям показалось, что это вторая, а, соответственно, красная. Однако красной карточки не последовало. Что подняло гул на трибуне. Тем не менее, игра так и завершилась со счётом 3:2. Это первая победа «Тюмени» с ноября прошлого года.
После игры главный тренер гостей Михаил Белов признался, что игра получилась на встречных курсах, преобладали эмоции. Назвал игру нервозной. Предположил, что хозяева лучше справились с волнением. По его словам, его команду подвела реализация, а претензий к игрокам нет. Переломным моментом, по его мнению, стал забитый третий мяч.
«Я думаю, болельщикам было интересно. Во втором тайме было много моментов. Пытались защитить этот счет. Мы должны были лучше выходить в контратаки. Самое важное, что мы выиграли после долгого времени. Не хочу жаловаться, а поздравить с победой. Все это сложно. Хотя по игре есть много вопросов. Будем работать над ошибками», — сказал главный тренер «Тюмени» Горан Алексич.