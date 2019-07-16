«Тюмень» стартовал в ПФЛ: три забили, два пропустили, проблемы есть

«Я думаю, болельщикам было интересно. Во втором тайме было много моментов. Пытались защитить этот счет. Мы должны были лучше выходить в контратаки. Самое важное, что мы выиграли после долгого времени. Не хочу жаловаться, а поздравить с победой. Все это сложно. Хотя по игре есть много вопросов. Будем работать над ошибками», — сказал главный тренер «Тюмени» Горан Алексич.