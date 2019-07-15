В тюменском «Медицинском городе» выявлены многочисленные нарушения

По словам работников медучреждения, они ставили свои подписи в платежной ведомости, при этом никаких денег они не получали. Также были выявлены факты неправомерных выплат через кассу медгорода и на зарплатные счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического отдала, отдела закупок, при отсутствии обязательных документов.