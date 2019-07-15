В тюменском «Медицинском городе» выявлены многочисленные нарушения

По словам работников медучреждения, они ставили свои подписи в платежной ведомости, при этом никаких денег они не получали. Также были выявлены факты неправомерных выплат через кассу медгорода и на зарплатные счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического отдала, отдела закупок, при отсутствии обязательных документов.
Незаконная схема позволила пока неизвестным лицам ежемесячно выводить из оборота медучреждения значительные суммы. Помимо этого ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» нарушал сроки оплаты обязательств перед контрагентами, сроки выплаты заработной платы.
Департамент здравоохранения по Тюменской области в ходе проверки также выявил нарушения правил проведения закупочных процедур, которые способствовали недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушение порядка определения победителя торгов.
После проверки депздравом материалы были переданы в прокуратуру Тюменской области.