nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском «Медицинском городе» выявлены многочисленные нарушения

15 июля 2019, 06:18
Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
Прокуратура Тюменской области заинтересовалась деятельностью ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город». Поводом для этого стали многочисленные нарушения финансового характера, которые выявил департамент здравоохранения региона в ходе проверки деятельности учреждения.
Сюжет
Тюмень

По словам работников медучреждения, они ставили свои подписи в платежной ведомости, при этом никаких денег они не получали. Также были выявлены факты неправомерных выплат через кассу медгорода и на зарплатные счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического отдала, отдела закупок, при отсутствии обязательных документов.

Незаконная схема позволила пока неизвестным лицам ежемесячно выводить из оборота медучреждения значительные суммы. Помимо этого ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» нарушал сроки оплаты обязательств перед контрагентами, сроки выплаты заработной платы.

Департамент здравоохранения по Тюменской области в ходе проверки также выявил нарушения правил проведения закупочных процедур, которые способствовали недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушение порядка определения победителя торгов.

После проверки депздравом материалы были переданы в прокуратуру Тюменской области.

Материалы по теме
Тюменские онкобольные заявили об отсутствии важного лекарства в «Медицинском городе»
#Новости#Прокуратура#Медицинский город#Тюменская область#Нарушения#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25