В Тобольске ночью сгорели два одноэтажных деревянных дома, очевидцы слышали взрыв

По словам очевидцев, пожар начался в пристройке к одному из домов, после чего огонь перекинулся на окружающие постройки. Также они рассказали, что во время пожара был слышен небольшой взрыв.
В Тобольском отделе МЧС пояснили, что вызов на пульт дежурного поступил 14 июля в 23:40. В результате пожара никто не пострадал. Жительницу одного из домов соседи вовремя разбудили и предупредили о начавшемся пожаре, она успела выбежать на улицу.
Пожар полностью повредил здания, их могут полностью снести в ближайшее время.