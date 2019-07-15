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В Тобольске ночью сгорели два одноэтажных деревянных дома, очевидцы слышали взрыв

15 июля 2019, 06:37
Фото: pixabay.com
В ночь на 15 июля в переулке Рощинский возле пересечения с улицей Октябрьская в Тобольске произошел пожар. Горели два одноэтажных деревянных дома.

По словам очевидцев, пожар начался в пристройке к одному из домов, после чего огонь перекинулся на окружающие постройки. Также они рассказали, что во время пожара был слышен небольшой взрыв.

В Тобольском отделе МЧС пояснили, что вызов на пульт дежурного поступил 14 июля в 23:40. В результате пожара никто не пострадал. Жительницу одного из домов соседи вовремя разбудили и предупредили о начавшемся пожаре, она успела выбежать на улицу.

Пожар полностью повредил здания, их могут полностью снести в ближайшее время.

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