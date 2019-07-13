В Тюмени действуют три пляжа, но они уже переполнены людьми

Всего в Тюменской области действует 13 пляжей. Большинство зон для отдыха находятся на закрытых объектах за которые придётся заплатить. Эти места были обследованы сотрудниками МЧС и санэпидслужбами региона. Основными зонами отдыха для тюменцев станут базы отдыха «Верхний бор» и пляж базы отдыха «Пруд Лесной». Между тем, часть горожан отправляются на озеро Андреевское.