В Тюмени действуют три пляжа, но они уже переполнены людьми

Всего в Тюменской области действует 13 пляжей. Большинство зон для отдыха находятся на закрытых объектах за которые придётся заплатить. Эти места были обследованы сотрудниками МЧС и санэпидслужбами региона. Основными зонами отдыха для тюменцев станут базы отдыха «Верхний бор» и пляж базы отдыха «Пруд Лесной». Между тем, часть горожан отправляются на озеро Андреевское.
Напоминаем, что стоимость посещения «Верхнего бора» платная. Билет для взрослых стоит от 300 рублей, для детей – 120. На «Пруд Лесной» можно попасть за 150 рублей. Между тем, горожане сообщают, что 13 июля около 12:30 эти объекты переполнены людьми.
Большинство городских пляжей непригодны для купания. Многие из них имеют органическое загрязнения, а в воде могут содержаться паразиты.