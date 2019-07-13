nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени действуют три пляжа, но они уже переполнены людьми

13 июля 2019, 08:13
Фото: pixabay.com
Только в середине июля в Тюмени установилась жаркая и летняя погода. В выходные дни горожане спешат на пляжи вместе с семьей. На данный момент в черте города действуют три зоны отдыха.
Сюжет
Тюмень

Всего в Тюменской области действует 13 пляжей. Большинство зон для отдыха находятся на закрытых объектах за которые придётся заплатить. Эти места были обследованы сотрудниками МЧС и санэпидслужбами региона. Основными зонами отдыха для тюменцев станут базы отдыха «Верхний бор» и пляж базы отдыха «Пруд Лесной». Между тем, часть горожан отправляются на озеро Андреевское.

Напоминаем, что стоимость посещения «Верхнего бора» платная. Билет для взрослых стоит от 300 рублей, для детей – 120. На «Пруд Лесной» можно попасть за 150 рублей. Между тем, горожане сообщают, что 13 июля около 12:30 эти объекты переполнены людьми.

Большинство городских пляжей непригодны для купания. Многие из них имеют органическое загрязнения, а в воде могут содержаться паразиты.

Материалы по теме
На пляж: огромные пробки образовались на выезде из Тюмени
#Новости#Пляж#Жара#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25