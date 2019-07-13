До 16% школьников хотят учится дома из-за травли

Подобная ситуация складывается, например, в Татарстане. Местный министр образования признаёт, что всё больше детей отказываются от посещения школ, на данный момент 16% школьников готовы учиться дома. По словам специалистов, подобная ситуация проявляется и в летних лагерях, когда дети почти каждый день предоставлены самим себе.