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До 16% школьников хотят учится дома из-за травли

13 июля 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
По некоторым данным до 30% взрослого населения не хотят вспоминать годы проведенные в школе из-за травли. На данный момент часть школьников хотели бы учиться дома, чтобы не сталкиваться с подростковым насилием.

Подобная ситуация складывается, например, в Татарстане. Местный министр образования признаёт, что всё больше детей отказываются от посещения школ, на данный момент 16% школьников готовы учиться дома. По словам специалистов, подобная ситуация проявляется и в летних лагерях, когда дети почти каждый день предоставлены самим себе.

Психологи отмечают, что травлю организует человек с проблемами в семье, имеют дефекты внешности и роста. Это дает подобным людям защиту от детских переживаний и возможность «подпитаться» от жертвы. Они не выбирают сильных соперников.

Проблема со временем усугубляется, но в высших учебных заведениях молодые люди стараются вести себя более сдержано.

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