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Психологи: пять основных черт личности определяют результаты жизни

9 апреля 2019, 12:58
Фото: pixabay.com
Черты личности человека напрямую влияют на результаты всей жизни в семье и в профессиональных достижениях. Психологи провели масштабное исследование этой зависимости.

По словам психолога Кристофера Дж. Сото, проект «жизненные результаты репликации личности» (LOOPR) позволил изучить связь между основными чертами личности и возможностями людей. Были исследованы: открытостью к опыту, добросовестностью, экстраверсией, приятностью и невротизмом. Международные исследования позволили обобщить результаты тестов 6 тыс. человек.

В результате реализации LOOPR психологи обнаружили взаимосвязь черт и результатов жизни. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

Около 87 процентов оригинальных анкетных данных оказались воспроизводимыми. Новые данные могут стать основной метрикой в определении возможностей респондента. Их можно будет использовать в стресс-тестах, при приёме на работу, определении сильных и слабых черт, лечении психических заболеваний.

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