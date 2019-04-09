Психологи: пять основных черт личности определяют результаты жизни

По словам психолога Кристофера Дж. Сото, проект «жизненные результаты репликации личности» (LOOPR) позволил изучить связь между основными чертами личности и возможностями людей. Были исследованы: открытостью к опыту, добросовестностью, экстраверсией, приятностью и невротизмом. Международные исследования позволили обобщить результаты тестов 6 тыс. человек.
В результате реализации LOOPR психологи обнаружили взаимосвязь черт и результатов жизни. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.
Около 87 процентов оригинальных анкетных данных оказались воспроизводимыми. Новые данные могут стать основной метрикой в определении возможностей респондента. Их можно будет использовать в стресс-тестах, при приёме на работу, определении сильных и слабых черт, лечении психических заболеваний.