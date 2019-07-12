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ЛГБТ-активист хочет провести акции в Югре, он уже начал получать угрозы

12 июля 2019, 06:53
Фото: Николай Алексеев Вконтакте
Лидер российского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев планирует провести в Югре шествия в защиту прав сексуальных меньшинств. Речь идет о городах Нефтеюганске, Пыть-Яхе и некоторых других.
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Югра

По словам активиста, он уже подал заявки, однако власти некоторых городов заявили ему, что будут вынуждены ответить отказом, так как в России на законодательном уровне запрещена пропаганда гомосексуализма.

При этом сам Николай Алексеев поясняет, что акции, которые он хочет провести, не имеют ничего общего с парадами, которые организуются и проводятся меньшинствами в странах Евросоюза. Активист также добавил, что запланированные в Югре шествия, это исключительно правозащитные мероприятия.

Несмотря на это он уже начал получать угрозы, которые поступают ему в соцсетях. Там же пользователи раскритиковали шествие в защиту прав сексуальных меньшинств.

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