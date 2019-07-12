ЛГБТ-активист хочет провести акции в Югре, он уже начал получать угрозы

По словам активиста, он уже подал заявки, однако власти некоторых городов заявили ему, что будут вынуждены ответить отказом, так как в России на законодательном уровне запрещена пропаганда гомосексуализма.
При этом сам Николай Алексеев поясняет, что акции, которые он хочет провести, не имеют ничего общего с парадами, которые организуются и проводятся меньшинствами в странах Евросоюза. Активист также добавил, что запланированные в Югре шествия, это исключительно правозащитные мероприятия.
Несмотря на это он уже начал получать угрозы, которые поступают ему в соцсетях. Там же пользователи раскритиковали шествие в защиту прав сексуальных меньшинств.