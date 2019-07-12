ЛГБТ-активист хочет провести акции в Югре, он уже начал получать угрозы

При этом сам Николай Алексеев поясняет, что акции, которые он хочет провести, не имеют ничего общего с парадами, которые организуются и проводятся меньшинствами в странах Евросоюза. Активист также добавил, что запланированные в Югре шествия, это исключительно правозащитные мероприятия.