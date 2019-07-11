Тюменские УК заставляют жильцов сносить колясочные и кладовки в подъездах

При этом в ГУ МЧС России по Тюменской области пояснили, что возможность обустройства колясочных и кладовых зависит от планировки дома и подъезда. В случае если колясочная перекрывает пути эвакуации людей, закрывает системы дымоудаления и пожаротушения, ее нужно демонтировать. Однако если помещение никому не мешает, его обустройство жильцами и управляющей компанией разрешено.