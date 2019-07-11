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Тюменские УК заставляют жильцов сносить колясочные и кладовки в подъездах

11 июля 2019, 05:51
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской
На дверях подъездов домов 148 и 146 по улице 30 лет Победы появились объявления о том, что жильцы должны демонтировать колясочные и кладовки в собственных подъездах.
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Тюмень

Объявления, по словам жильцов, наклеили представили управляющей компании. Они мотивировали это правилами пожарной безопасности от 31 июля 2018 года. Согласно которым все кладовки и двери колясочных необходимо демонтировать. Сделать это нужно для побелки и покраски. Кроме того, УК подала исковые заявления в суд на жильцов дома №146 по улице 30 лет Победы.

При этом в ГУ МЧС России по Тюменской области пояснили, что возможность обустройства колясочных и кладовых зависит от планировки дома и подъезда. В случае если колясочная перекрывает пути эвакуации людей, закрывает системы дымоудаления и пожаротушения, ее нужно демонтировать. Однако если помещение никому не мешает, его обустройство жильцами и управляющей компанией разрешено.

По словам жильцов этих домов, они на собственные средства обустраивали колясочные в своих подъездах. Кроме того, их удивляет то, что с момента действия правил прошел уже год. При этом ранее пожарная безопасность никого не беспокоила.

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#Новости#Тюменская область#Управляющие компании#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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