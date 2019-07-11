Три кредитора намереваются обанкротить молочный завод из Тюменской области

Банкротить компанию из Нижней Тавды, производителя молока, хотят ФПО «Доверие», ЛК «Перспектива» и «ДмитровМонтажГрупп».
Однако подробности их претензий неизвестны. В «Доверие» по номеру, который дали, никто не ответил. В «Перспектива» сказали, что пока не готовы прокомментировать. Дозвониться до «ДмитровМонтажГрупп» не удалось.
В самом ПК «Молоко» также подробности не озвучили: там сказали, что руководства нет на месте.
Омская организация «Доверие» и тюменская компания «Перспектива» ведут свою деятельность по финансовой аренде – лизингу/сублизингу.
«ДмитровМонтажГрупп» находится в Сургуте. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий.