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Три кредитора намереваются обанкротить молочный завод из Тюменской области

11 июля 2019, 10:57
Фото: pixabay.com
Сразу три кредитора собираются банкротить ПК «Молоко». Как передает корреспондент «Нашего города», они уже подали уведомления о соответствующем намерении.
Сюжет
Тюмень

Банкротить компанию из Нижней Тавды, производителя молока, хотят ФПО «Доверие», ЛК «Перспектива» и «ДмитровМонтажГрупп».

Однако подробности их претензий неизвестны. В «Доверие» по номеру, который дали, никто не ответил. В «Перспектива» сказали, что пока не готовы прокомментировать. Дозвониться до «ДмитровМонтажГрупп» не удалось.

В самом ПК «Молоко» также подробности не озвучили: там сказали, что руководства нет на месте.

Омская организация «Доверие» и тюменская компания «Перспектива» ведут свою деятельность по финансовой аренде – лизингу/сублизингу.

«ДмитровМонтажГрупп» находится в Сургуте. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий.

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#Новости#Банкротство#ПК "Молоко"#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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