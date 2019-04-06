Тюменская молочная компания выплатит многомиллионный долг за два года

Суд утвердил мировое соглашение. Теперь ПК «Молоко» должно выплачивать основной долг до декабря 2021 года. «Агро Партнер» отказывается пени, но только в том случае, если ответчик будет своевременно платить долг. Также истец взял половину суммы уплаты госпошлины на себя.