Тюменская молочная компания выплатит многомиллионный долг за два года

В арбитраж истец обратился 1 марта с требованием взыскать с ответчика долг по договору поставки от 16 апреля в 2018 году. Размер задолженности составлял 14,4 млн рублей. Кроме этого, «Арго Партнер» просил 266,7 тыс. рублей неустойки и 96,4 – госпошлины.
Однако уже на предварительном заседании истец ходатайствовал об утверждении мирового соглашения. Текст об этом был представлен 13 марта.
На заседании, прошедшем на этой недели, стороны поддержали это прошение.
Суд утвердил мировое соглашение. Теперь ПК «Молоко» должно выплачивать основной долг до декабря 2021 года. «Агро Партнер» отказывается пени, но только в том случае, если ответчик будет своевременно платить долг. Также истец взял половину суммы уплаты госпошлины на себя.
В этом году стороны уже судились между собой. Результат их разбирательств также стало утверждение мирового соглашения.