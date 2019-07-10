Росконтроль обнаружил в образцах вареников бактерии кишечной палочки

Специалисты Росконтроля изучали вареники по 40 параметрам. Их основными задачами были: подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции, в том числе по микробиологическим показателям и содержанию консервантов, а также потребительским свойствам.
Как показало исследование, у вареников «От Ильиной» и «Морозко» более чем в шесть раз оказался завышен показатель КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативныо анаэробных микроорганизмов). В 5,2 раза у «Цезаря», «Братцев вареников» в 5 раз, «У Палыча» - в 2,2 раза.
Бактерии кишечной палочки обнаружили в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция», «Морозко». Из семи изучаемых образцов по мнению Росконтроля, только вареники с картофелем и грибами от бренда Globus оказались соответствующими требованиям безопасности.