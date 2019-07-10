Росконтроль обнаружил в образцах вареников бактерии кишечной палочки

Как показало исследование, у вареников «От Ильиной» и «Морозко» более чем в шесть раз оказался завышен показатель КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативныо анаэробных микроорганизмов). В 5,2 раза у «Цезаря», «Братцев вареников» в 5 раз, «У Палыча» - в 2,2 раза.