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Росконтроль обнаружил в образцах вареников бактерии кишечной палочки

10 июля 2019, 06:03
Фото: pixabay.com
Росконтроль протестировал вареники, которые продаются в российских магазинах, и почти все из них признал небезопасными.

Специалисты Росконтроля изучали вареники по 40 параметрам. Их основными задачами были: подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции, в том числе по микробиологическим показателям и содержанию консервантов, а также потребительским свойствам.

Как показало исследование, у вареников «От Ильиной» и «Морозко» более чем в шесть раз оказался завышен показатель КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативныо анаэробных микроорганизмов). В 5,2 раза у «Цезаря», «Братцев вареников» в 5 раз, «У Палыча» - в 2,2 раза.

Бактерии кишечной палочки обнаружили в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция», «Морозко». Из семи изучаемых образцов по мнению Росконтроля, только вареники с картофелем и грибами от бренда Globus оказались соответствующими требованиям безопасности.

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