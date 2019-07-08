В Тюмени задержаны четверо подозреваемых, вскрывавших платежные терминалы

Полицейские отмечают, что молодые люди с помощью подручных инструментов вскрывали терминалы быстрой оплаты в небольших магазинах и похищали денежные средства. С начала июля от владельцев торговых точек было получено несколько заявлений. Общая сумма похищенных средств составила 100 тыс. рублей.