В Тюмени задержаны четверо подозреваемых, вскрывавших платежные терминалы

Полицейские отмечают, что молодые люди с помощью подручных инструментов вскрывали терминалы быстрой оплаты в небольших магазинах и похищали денежные средства. С начала июля от владельцев торговых точек было получено несколько заявлений. Общая сумма похищенных средств составила 100 тыс. рублей.
Между тем общая сумма ущерба устанавливается. На данный момент известно о девяти эпизодах хищения.
В начале июня мошенники похитили у тюменского бизнесмена 250 тыс. рублей. Полиция отмечает, что деньги пропали с трёх счетов. Злоумышленники представились сотрудниками банка и использовали вирусное приложение, чтобы узнать конфиденциальную информацию. Через несколько часов им удалось снять денежные средства.