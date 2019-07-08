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В Тюмени задержаны четверо подозреваемых, вскрывавших платежные терминалы

8 июля 2019, 13:12
Фото: Управления МВД России по Тюменской области
В Тюмени задержали подозреваемых в серии краж из платежных терминалов. Четверо злоумышленников ранее были судимы за аналогичные преступления.
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Тюмень

Полицейские отмечают, что молодые люди с помощью подручных инструментов вскрывали терминалы быстрой оплаты в небольших магазинах и похищали денежные средства. С начала июля от владельцев торговых точек было получено несколько заявлений. Общая сумма похищенных средств составила 100 тыс. рублей.

Между тем общая сумма ущерба устанавливается. На данный момент известно о девяти эпизодах хищения.

В начале июня мошенники похитили у тюменского бизнесмена 250 тыс. рублей. Полиция отмечает, что деньги пропали с трёх счетов. Злоумышленники представились сотрудниками банка и использовали вирусное приложение, чтобы узнать конфиденциальную информацию. Через несколько часов им удалось снять денежные средства.

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