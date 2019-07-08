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В Каскаре в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили нетрезвого мужчину

8 июля 2019, 06:58
Фото: pixabay.com
В минувшее воскресенье, 7 июля, а 27-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Lada Priora сбил нетрезвого пешехода, который переходил дорогу всего в 100 метрах от разрешенного места.
Сюжет
Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что погибший мужчина вместе с другом находились в состоянии алкогольного опьянения. Они перелезли через дорожное ограждение, чтобы перейти проезжую часть. При этом пешеходный переход находился всего в 100 метрах от них.

При попытке перебежать дорогу один из мужчин попал под колеса автомобиля Lada Priora. Он скончался. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его личность. Друг погибшего не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Помимо пешеходов проверять будут и водителя. По данным ГИБДД, его стаж около года. Ему почти ежемесячно выписывали штрафы. Кроме того, он проехал порядка 200 метров с телом сбитого пешехода.

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