В Каскаре в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили нетрезвого мужчину

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что погибший мужчина вместе с другом находились в состоянии алкогольного опьянения. Они перелезли через дорожное ограждение, чтобы перейти проезжую часть. При этом пешеходный переход находился всего в 100 метрах от них.