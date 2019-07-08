В Каскаре в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили нетрезвого мужчину

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что погибший мужчина вместе с другом находились в состоянии алкогольного опьянения. Они перелезли через дорожное ограждение, чтобы перейти проезжую часть. При этом пешеходный переход находился всего в 100 метрах от них.
При попытке перебежать дорогу один из мужчин попал под колеса автомобиля Lada Priora. Он скончался. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его личность. Друг погибшего не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Помимо пешеходов проверять будут и водителя. По данным ГИБДД, его стаж около года. Ему почти ежемесячно выписывали штрафы. Кроме того, он проехал порядка 200 метров с телом сбитого пешехода.