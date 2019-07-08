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Мастерскую Шитовых восстановят на деньги с благотворительного детского спектакля

8 июля 2019, 07:02
Фото: Театральный центр «Космос»
В субботу, 13 июля, в театральном центре «Космос» покажут спектакль для детей «Калейдоскоп историй про Тюмень». Начало в 11 часов.
Сюжет
Дети

Мероприятие бесплатное, однако после него каждый желающий сможет оставить сумму, которую считает подходящей. Собранные средства направят на восстановление мастерской реставраторов Шитовых, которая пострадала от пожара в апреле.

Кроме того, после постановки состоится творческая встреча с художником-реставратором Святославом Шитовым, который расскажет посетителям мероприятия об особенностях деревянной резьбы в Сибири, а также о том, где ее можно встретить в городе и как ее сохранить.

Пожар в доме реставратора Вадима Шитова произошел 3 апреля. Огонь повредил кровлю здания на площади 100 кв. метров и часть второго этажа деревянного памятника архитектуры XIX века. Спустя несколько дней после пожара губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что горевший дом Вадима Шитова восстановят в кратчайшие сроки, однако точной даты он не назвал.

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#Новости#Тюменская область#Спектакли#Дети#Благотворительность#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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