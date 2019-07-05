Полиция изъяла у тюменцев 70 единиц оружия и 20 боеприпасов

В общей сложности граждане сдали 23 единицы различного оружия. Полиция отмечает, что подобные мероприятия проводятся регулярно. В марте 2018 года сотрудники Росгвардии Тюменского региона заявили об изъятии 120 единиц оружия за 2017 год. За первые 6 месяцев 2018 года граждане сдали в МВД 764 боевых патрона и 1 килограмм взрывчатых веществ.