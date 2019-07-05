Полиция изъяла у тюменцев 70 единиц оружия и 20 боеприпасов

Операция «Арсенал» регулярно проводится с целью соблюдения закона об обращении и хранении оружия. Оперативники проверили 15 объектов юридических лиц и 1,5 тыс. владельцев.
В ходе проведения оперативных мероприятий было изъято 70 единиц огнестрельного оружия и 20 патронов, составлено 90 протоколов и возбуждено одно уголовное дело.
В общей сложности граждане сдали 23 единицы различного оружия. Полиция отмечает, что подобные мероприятия проводятся регулярно. В марте 2018 года сотрудники Росгвардии Тюменского региона заявили об изъятии 120 единиц оружия за 2017 год. За первые 6 месяцев 2018 года граждане сдали в МВД 764 боевых патрона и 1 килограмм взрывчатых веществ.