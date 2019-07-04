Тюменцы смогут увидеть выступление театров из Испании и Аргентины

Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» уже несколько лет в преддверии финального события в Тюмени путешествует по городам и поселениям области. В 2018 году приобщиться к искусству смогли жители Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска.