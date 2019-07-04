Тюменцы смогут увидеть выступление театров из Испании и Аргентины

В пятницу, 26 июля, уличные спектакли пройдут на площади у Молодежного театрального центра «Космос», за день до этого тюменские артисты выступят в пригородных территориях. В субботу, 27 июля, состоится выступление на площади 400-летия Тюмени.
Жители села Ембаево увидят спектакли от театральных коллективов первыми, там представление покажут уже в это воскресенье, 7 июля. 14 июля состоится выступление артистов в поселке Боровский, 20 июля - в селе Каскара.
Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» уже несколько лет в преддверии финального события в Тюмени путешествует по городам и поселениям области. В 2018 году приобщиться к искусству смогли жители Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска.