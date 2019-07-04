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Тюменцы смогут увидеть выступление театров из Испании и Аргентины

4 июля 2019, 06:42
Фото: Организаторов фестиваля «Сны улиц»
В Тюмени 26 и 27 июля пройдет XIV Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц». В областную столицу приедут театральные коллективы из Аргентины, Испании и российских городов.
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Тюмень

В пятницу, 26 июля, уличные спектакли пройдут на площади у Молодежного театрального центра «Космос», за день до этого тюменские артисты выступят в пригородных территориях. В субботу, 27 июля, состоится выступление на площади 400-летия Тюмени.

Жители села Ембаево увидят спектакли от театральных коллективов первыми, там представление покажут уже в это воскресенье, 7 июля. 14 июля состоится выступление артистов в поселке Боровский, 20 июля - в селе Каскара.

Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» уже несколько лет в преддверии финального события в Тюмени путешествует по городам и поселениям области. В 2018 году приобщиться к искусству смогли жители Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска.

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