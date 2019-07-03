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В Тобольске горел приют для собак, который конфликтовал с местным депутатом

3 июля 2019, 05:28
Фото: МЧС по Тюменской области
Вчера днем, 2 июля, горел приют для собак, который ранее собирались снести. Кроме того, руководство питомника конфликтовало с местным депутатом, который позднее извинился за свои жесткие и ультимативные заявления.

В ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали, что на место возгорания выезжали семь пожарных машин и две автоцистерны. В результате возгорания никто не пострадал. Горел вагон-бытовка. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения. В качестве причины возгорания называется неосторожное обращение с огнем.

Данный приют для собак существует на пожертвования простых людей. В нем содержатся 70 животных. Ранее депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров заявил, что питомник необходимо снести, так как жителям соседних домов мешает лай собак.

Хозяйка приюта Елена Распутина пояснила, что животные находятся вдали от жилых домов за высокой оградой. После этого депутат извинился за свои жесткие и ультимативные заявления.

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