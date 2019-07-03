В Тобольске горел приют для собак, который конфликтовал с местным депутатом

В ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали, что на место возгорания выезжали семь пожарных машин и две автоцистерны. В результате возгорания никто не пострадал. Горел вагон-бытовка. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения. В качестве причины возгорания называется неосторожное обращение с огнем.