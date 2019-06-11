В Тюмени на водителей с поддельными правами завели уголовное дело

С первым инцидент произошел на 317-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Инспекторы ДПС остановили машину, которой управлял 55-летний житель Челябинской области. Они проверили документы по базам данных и установили, что водительское удостоверение с таким номером никогда не выдавалось. Экспертиза подтвердила подделку прав.