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В Тюмени на водителей с поддельными правами завели уголовное дело

11 июня 2019, 09:38
Фото: pixabay.com
В Тюмени за минувшие сутки было возбуждено два уголовных дела на водителей за подделку документов. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Тюмень

С первым инцидент произошел на 317-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Инспекторы ДПС остановили машину, которой управлял 55-летний житель Челябинской области. Они проверили документы по базам данных и установили, что водительское удостоверение с таким номером никогда не выдавалось. Экспертиза подтвердила подделку прав.

В тот же день, но уже у села Червишево автоинспекторы остановили жителя Сургута 1981 года рождения. Водитель также предоставил поддельные водительские права.

Они оба признались, что удостоверения купили через интернет.

Их могут арестовать на срок до шести месяцев.

Полицейские напоминают гражданам: воспользовавшись предложением о продаже в интернете водительских удостоверений, государственных наград, штампов, печатей, бланков, печатных изданиях, частных объявлениях вы становитесь соучастниками преступления.

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#Новости#Водительское удостоверение#Подделка документов#Водительские права#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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