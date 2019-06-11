Тоболячка потратила деньги на найденной кредитке. Ей грозит тюрьма

Силовики провели работу и задержали тоболячку 1988 года рождения. Ее и подозревают в хищении. Она нигде официально не трудоустроена. Тоболячка пояснила, что нашла кредитку на детской площадке во время прогулки с ребенком. Расплачивалась она картой через Wi-Fi небольшими суммами в продуктовых магазинах. Кроме этого, купила ноутбук. Когда деньги кончились, кредитку тоболячка выкинула.