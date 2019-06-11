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Тоболячка потратила деньги на найденной кредитке. Ей грозит тюрьма

11 июня 2019, 09:55
Фото: pixabay.com
В Тобольске следователь возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В полицию с заявлением обратился местный житель. Он пояснил, что долго не пользовался кредиткой, а когда хотел снять деньги, то обнаружил их пропажу. В банке ему подтвердили, что деньги с карты снимались суммами меньше 1000 рублей.

Силовики провели работу и задержали тоболячку 1988 года рождения. Ее и подозревают в хищении. Она нигде официально не трудоустроена. Тоболячка пояснила, что нашла кредитку на детской площадке во время прогулки с ребенком. Расплачивалась она картой через Wi-Fi небольшими суммами в продуктовых магазинах. Кроме этого, купила ноутбук. Когда деньги кончились, кредитку тоболячка выкинула.

Она признала свою вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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