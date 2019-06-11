Тоболячка потратила деньги на найденной кредитке. Ей грозит тюрьма

В полицию с заявлением обратился местный житель. Он пояснил, что долго не пользовался кредиткой, а когда хотел снять деньги, то обнаружил их пропажу. В банке ему подтвердили, что деньги с карты снимались суммами меньше 1000 рублей.
Силовики провели работу и задержали тоболячку 1988 года рождения. Ее и подозревают в хищении. Она нигде официально не трудоустроена. Тоболячка пояснила, что нашла кредитку на детской площадке во время прогулки с ребенком. Расплачивалась она картой через Wi-Fi небольшими суммами в продуктовых магазинах. Кроме этого, купила ноутбук. Когда деньги кончились, кредитку тоболячка выкинула.
Она признала свою вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.