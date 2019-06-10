Переработка вторичного сырья – благое дело

«Подсчитывая наш объем за год, мы сохраняем несколько гектар леса. И ООО «ТЭО» занимается тоже полезным делом, потому что не закапывает сырье, а сортирует, комплектует и отправляет на дальнейшую переработку. За смену мы готовим 10-15 тонн вторсырья. У нас шестидневная рабочая неделя, в производственном процессе участвует пятнадцать человек», - пояснил Максим Стародед.