Переработка вторичного сырья – благое дело

По информации ООО «ТЭО» всего предприятием было реализованоболее 10 тысяч тонн вторичного сырья на общую сумму более 50 млн. рублей. Рост стоимости почти в 1,5 раза от начальной цены.По результатам торгов покупателями 85% вторсырья стали тюменские компании. Наиболее эффективно себя зарекомендовала форма проведения торгов в формате аукциона. Фракции, пользующиеся наибольшим спросом – ПЭТ, алюминиевая банка, черный металл, отходы бумаги и картона, стеклобой.
Успешное сотрудничество складывается с ООО «Вторсервис». Его коммерческий директор Максим Стародед рассказал о том, чем занимается предприятие.
«Наша организация занимается макулатурой. Ее мы приобретаем у ООО «ТЭО». Она идет на сортировку, после чего поступает потребителю. В дальнейшем из нее изготавливают коробки, туалетную бумагу, салфетки и многое другое. Мы пересортировываем поступившее сырье по ГОСТу и по маркам бумаги», - пояснил Максим Стародед.
По его словам, ООО «Вторсервис»участвует в аукционах, выигрывает лоты, после чего на мусоросортировочном заводе покупателю отгружают материал для дальнейшей работе с ним.
«У нас стоит два огромных станка-автомата. После сортировки начинаем киповатьпо фракциям и запрессовывать. Одна кипа получается массой примерно в полтонны. Всю макулатуру мы делим на три фракции: картон, белую и цветную бумагу.В цветную попадают газеты, книги, журналы. В белую - архивные документы», - уточнил Максим Стародед.
Представитель ООО «Вторсервис» уверен, что компания занимается благим делом. Вся использованная бумага идет на переработку. Для сравнения, одна тонна макулатуры бережет десять деревьев.
«Подсчитывая наш объем за год, мы сохраняем несколько гектар леса. И ООО «ТЭО» занимается тоже полезным делом, потому что не закапывает сырье, а сортирует, комплектует и отправляет на дальнейшую переработку. За смену мы готовим 10-15 тонн вторсырья. У нас шестидневная рабочая неделя, в производственном процессе участвует пятнадцать человек», - пояснил Максим Стародед.