В Москве и Тюмени протестуют против задержания журналиста Ивана Голунова

Одиночная акция проходила даже в Тюмени. 8 июня её провел общественник Юрий Рябцев у здания МВД.
Журналисты и общественные деятели поддержали Голунова после его задержания сотрудниками полиции 6 июня. Силовики изъяли у него несколько грамм наркотиков. Далее в его доме прошли обыски, пресс-служба МВД опубликовала фото мероприятия. Журналисты отметили, что большинство из них не из квартиры журналиста, позже это признали в полиции. Адвокат подозреваемого утверждает, что наркотики могли быть подброшены.
Иван Голунов известен расследованиями в отношении родственников вице-мера Москвы.
«Сегодня: находишь 9 пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы. Завтра: у тебя находят наркоту», - отметил в соцсетях Юрий Дудь.