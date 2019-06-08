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В Москве и Тюмени протестуют против задержания журналиста Ивана Голунова

8 июня 2019, 09:35
Фото: YouTube
В Москве на пикет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на Петровке, 38 собралось огромное количество людей. Они выстраивались в очередь, чтобы сменить тех, кого задержали.
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Тюмень

Одиночная акция проходила даже в Тюмени. 8 июня её провел общественник Юрий Рябцев у здания МВД.

Журналисты и общественные деятели поддержали Голунова после его задержания сотрудниками полиции 6 июня. Силовики изъяли у него несколько грамм наркотиков. Далее в его доме прошли обыски, пресс-служба МВД опубликовала фото мероприятия. Журналисты отметили, что большинство из них не из квартиры журналиста, позже это признали в полиции. Адвокат подозреваемого утверждает, что наркотики могли быть подброшены.

Иван Голунов известен расследованиями в отношении родственников вице-мера Москвы.

«Сегодня: находишь 9 пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы. Завтра: у тебя находят наркоту», - отметил в соцсетях Юрий Дудь.

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#Новости#Журналистика#Протесты#Москва#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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