В Москве и Тюмени протестуют против задержания журналиста Ивана Голунова

Журналисты и общественные деятели поддержали Голунова после его задержания сотрудниками полиции 6 июня. Силовики изъяли у него несколько грамм наркотиков. Далее в его доме прошли обыски, пресс-служба МВД опубликовала фото мероприятия. Журналисты отметили, что большинство из них не из квартиры журналиста, позже это признали в полиции. Адвокат подозреваемого утверждает, что наркотики могли быть подброшены.