Четырехэтажный дом сгорел на Маяке. Пожарные ликвидировали ЧП около часа

Очевидцы сообщили, что огнём было охвачено всё здание. На место ЧП выехали спасатели МЧС, они прибыли на место через 5 минут после вызова. На тушении возгорания было задействовано 10 пожарных машин и 28 спасателей. Через час пламя было ликвидировано, пострадавших нет.
Между тем жилой дом выгорел полностью. По предварительным данным дознавателей, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
«Ого. Не зачастили ли пожары в той стороне? Жалко людей, все потерять за раз», - отметил подписчик тюменского паблика.
Отметим, что подобный инцидент произошел 27 мая. Тогда сгорел частный дом на улице транспортной. В результате ЧП пострадал один человек – он получил поверхностный ожог кожи, помощь оказана на месте.