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Четырехэтажный дом сгорел на Маяке. Пожарные ликвидировали ЧП около часа

8 июня 2019, 07:44
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 8 июня примерно в 03:40 загорелось четырехэтажное жилое здание. Все произошло в районе Маяка в частном секторе.
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Тюмень

Очевидцы сообщили, что огнём было охвачено всё здание. На место ЧП выехали спасатели МЧС, они прибыли на место через 5 минут после вызова. На тушении возгорания было задействовано 10 пожарных машин и 28 спасателей. Через час пламя было ликвидировано, пострадавших нет.

Между тем жилой дом выгорел полностью. По предварительным данным дознавателей, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

«Ого. Не зачастили ли пожары в той стороне? Жалко людей, все потерять за раз», - отметил подписчик тюменского паблика.

Отметим, что подобный инцидент произошел 27 мая. Тогда сгорел частный дом на улице транспортной. В результате ЧП пострадал один человек – он получил поверхностный ожог кожи, помощь оказана на месте.

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#Новости#МЧС#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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