Четырехэтажный дом сгорел на Маяке. Пожарные ликвидировали ЧП около часа

Очевидцы сообщили, что огнём было охвачено всё здание. На место ЧП выехали спасатели МЧС, они прибыли на место через 5 минут после вызова. На тушении возгорания было задействовано 10 пожарных машин и 28 спасателей. Через час пламя было ликвидировано, пострадавших нет.