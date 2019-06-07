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В Тюмени полиция задержала студента. У него обнаружены боеприпасы

7 июня 2019, 14:15
Фото: pixabay.com
Бывший студент ТюмГУ был задержан полицией за угрозы сокурсникам. Известно, что его зовут Алексей А.
Сюжет
Тюмень

Молодой человек писал в мессенджере, что расправится с сокурсниками. При этом у него дома были обнаружены боеприпасы.

Алексей перевелся в ТюмГУ из ТИУ. 21-летний молодой человек попал в разработку службы безопасности университета из-за неадекватного поведения. Он мало ходил на пары, его успеваемость была низкая. Сокурсники рассказали, что постоянно слышали от него различные угрозы.

В УМВД региона подтвердили задержание Алексея. В отношении него возбуждено уголовное дело в части хранения боеприпасов. Следователи намерены выяснить, как он смог их получить.

В феврале оперативники задержали мужчину, который хранил порох и патроны 1943 года. Он пояснил, что нашел всё это в Тюмени, когда приезжал купить автомобиль.

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#Новости#МВД#Боеприпасы#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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