В Тюмени полиция задержала студента. У него обнаружены боеприпасы

Алексей перевелся в ТюмГУ из ТИУ. 21-летний молодой человек попал в разработку службы безопасности университета из-за неадекватного поведения. Он мало ходил на пары, его успеваемость была низкая. Сокурсники рассказали, что постоянно слышали от него различные угрозы.